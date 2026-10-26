Gli studenti hanno vinto le elezioni politiche anticipate in Serbia e ad annunciarlo è stato l’ex presidente Aleksandar Vucic. I sostenitori della Lista degli studenti si sono immediatamente riversati nelle strade di Belgrado e di altre città, suonando i clacson, gridando, ballando e scandendo slogan come ‘Aleksandar se n’è andato’. Nella capitale, molte persone si sono radunate nella centrale piazza Slavija.
Gli ‘studenti’ vincono le elezioni in Serbia, esplode la festa per le strade
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