Gli ‘studenti’ vincono le elezioni in Serbia, esplode la festa per le strade

Gli studenti hanno vinto le elezioni politiche anticipate in Serbia e ad annunciarlo è stato l’ex presidente Aleksandar Vucic. I sostenitori della Lista degli studenti si sono immediatamente riversati nelle strade di Belgrado e di altre città, suonando i clacson, gridando, ballando e scandendo slogan come ‘Aleksandar se n’è andato’. Nella capitale, molte persone si sono radunate nella centrale piazza Slavija.