Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 26 ottobre 2026

Ultima ora

Gli ‘studenti’ vincono le elezioni in Serbia, esplode la festa per le strade

Gli ‘studenti’ vincono le elezioni in Serbia, esplode la festa per le strade
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS), di orientamento di destra, applaude presso la sede del partito dopo aver ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Darko Vojinovic)
Le persone festeggiano dopo che Aleksandar Vucic, leader del Partito Progressista Serbo (SNS) – formazione di destra – ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari, a Belgrado, in Serbia (Foto AP/Marko Drobnjakovic)

Gli studenti hanno vinto le elezioni politiche anticipate in Serbia e ad annunciarlo è stato l’ex presidente Aleksandar Vucic. I sostenitori della Lista degli studenti si sono immediatamente riversati nelle strade di Belgrado e di altre città, suonando i clacson, gridando, ballando e scandendo slogan come ‘Aleksandar se n’è andato’. Nella capitale, molte persone si sono radunate nella centrale piazza Slavija.

© Riproduzione Riservata