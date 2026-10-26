Germania, treno ad alta velocità investe operai a Essen: un morto e un ferito grave

Un operaio ferroviario è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da un treno ad alta velocità Ice a Essen, nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, riporta la Dpa, l’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica, mentre un gruppo di sei dipendenti stava lavorando su un tratto della rete ferroviaria della Deutsche Bahn. Due operai sono stati travolti dal convoglio. All’arrivo dei soccorritori, uno dei due era già deceduto, mentre l’altro è stato recuperato dall’area dei binari con l’ausilio di un’autoscala e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore e hanno visto anche l’intervento di un elicottero della polizia federale e di personale specializzato nell’assistenza psicologica. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria. Deutsche Bahn ha comunicato che i treni a lunga percorrenza vengono deviati sulla tratta tra Gelsenkirchen e Duisburg, con ritardi previsti di circa 20 minuti. Ripercussioni anche sui collegamenti regionali.