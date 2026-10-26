Brasile: Lula vince il ballottaggio e viene rieletto presidente, l'annuncio della vittoria

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula – che a breve compirà 81 anni – ha ottenuto un vantaggio incolmabile. Con una rimonta straordinaria, il leader della sinistra brasiliana ha sorpassato lo sfidante di estrema destra con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza. L’annuncio di Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunale elettorale brasiliano, è giunto al termine di una serata caotica nei seggi di tutto il Brasile, in seguito alla decisione, presa all’ultimo minuto, di prolungare le operazioni di voto di due ore. Tale provvedimento, adottato da un giudice della Corte Suprema, Cristiano Zanin, potrebbe dare adito ad azioni legali da parte dello sfidante Flávio Bolsonaro che non riconosce il risultato del voto.

La richiesta di Lula di tenere ancora aperti i seggi era giunta in seguito a problemi con gli autobus destinati al trasporto degli elettori a San Paolo e Salvador, due città in cui il presidente uscente gode solitamente di maggiore sostegno. La richiesta di Bolsonaro era invece legata alle forti piogge che hanno colpito il sud del Brasile, area in cui egli è favorito.