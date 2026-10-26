Brasile, Lula: "Sarà il miglior mandato presidenziale nella storia di questo Paese"

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula – che a breve compirà 81 anni – ha ottenuto un vantaggio incolmabile. Con una rimonta straordinaria, il leader della sinistra brasiliana ha sorpassato lo sfidante di estrema destra, Flavio Bolsonaro, con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza. “Realizzerò il miglior mandato presidenziale nella storia di questo Paese. Mi dedicherò 24 ore al giorno a rendere questo Paese il Paese che tutti sognano”, ha detto Lula parlando ai suoi sostenitori dopo la vittoria.