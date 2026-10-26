Brasile, Lula rieletto presidente per la quarta volta: Flávio Bolsonaro sconfitto con il 51,7% dei voti

L’avversario minaccia il ricorso dopo che l’apertura dei seggi è stata prolungata per problemi legati al maltempo e al trasporto pubblico in diverse aree del Paese

Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula – che a breve compirà 81 anni – ha ottenuto un vantaggio incolmabile. Con una rimonta straordinaria, il leader della sinistra brasiliana ha sorpassato lo sfidante di estrema destra, Flávio Bolsonaro, con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza.

Botamos pra virar, Brasil! 🇧🇷❤️ Fizemos história nas ruas e nas urnas, com o povo como protagonista de uma caminhada que ainda tem muito pela frente. A democracia venceu, a esperança se fortaleceu e o Brasil segue em frente. Essa vitória é nossa. E vamos fazer muito mais juntos! 💫 — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

L’annuncio è giunto al termine di una serata caotica nei seggi di tutto il Brasile, in seguito alla decisione, presa all’ultimo minuto, di prolungare le operazioni di voto di due ore. Tale provvedimento, adottato da un giudice della Corte Suprema, Cristiano Zanin, potrebbe dare adito ad azioni legali da parte di Bolsonaro, che non riconosce il risultato del voto. La richiesta di Lula di tenere ancora aperti i seggi era giunta in seguito a problemi con gli autobus destinati al trasporto degli elettori a San Paolo e Salvador, due città in cui il presidente uscente gode solitamente di maggiore sostegno. La richiesta di Bolsonaro era invece legata alle forti piogge che hanno colpito il sud del Brasile, area in cui il conservatore è favorito.

Presidente Lula celebra vitória na Avenida Paulista https://t.co/i1c214V8ga — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Un video diffuso dallo staff elettorale di Lula mostra il veterano della politica festeggiare insieme alla first lady Rosângela da Silva e ai suoi alleati, dopo che la vittoria al ballottaggio è stata confermata dal tribunale elettorale brasiliano. Con indosso occhiali rossi a forma di stella, ha baciato la moglie. Migliaia di sostenitori hanno iniziato a radunarsi lungo l’arteria principale di San Paolo per celebrare la vittoria.

Folla di sostenitori di Lula nel cuore di San Paolo. (AP Photo/Andre Penner)

A Rio de Janeiro, le auto hanno iniziato a suonare il clacson. Al momento della conferma del risultato, un boato fragoroso ha risuonato per le strade. Il trionfo di Lula va controcorrente rispetto alla tendenza regionale, che ha visto la vittoria di candidati presidenziali di centro-destra vicini a Trump. Ciò implica anche che la maggiore economia dell’America Latina, con un PIL di 2,6 trilioni di dollari l’anno, probabilmente continuerà a opporsi alle richieste del capo della Casa Bianca, nonostante la pressione esercitata dall’aumento dei dazi.

Lula: “Questo Paese non accetta di essere il cortile di nessuno”

“È stata una sconfitta per il negazionismo e le menzogne. Devo confessare che, ogni volta che partecipavo a un dibattito, provavo imbarazzo”, ha affermato Lula davanti ai suoi sostenitori nel suo primo intervento dopo la conferma della rielezione.

Serei eternamente grato ao povo brasileiro. Cada gesto de confiança, cada voto e cada passo dado em defesa da democracia valeram a pena. A emoção dessa caminhada fortalece a certeza de que ainda temos muito a construir juntos. Essa vitória não é um ponto de chegada, mas a renovação do nosso compromisso com o Brasil, com a justiça social, a soberania e a esperança de um futuro melhor para todos. A caminhada continua, com compromisso com o nosso povo ainda mais forte. Muito obrigado, Brasil! Essa vitória é nossa! — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Lula, al suo quarto mandato, ha inoltre espresso gratitudine al popolo brasiliano, promettendo di rispettare tutti i cittadini, a prescindere dal genere o dalla religione. Ha inoltre rivolto critiche a Bolsonaro e ribadito con forza il suo impegno a difesa della sovranità del Brasile: “O la patria resta libera, o moriamo per il Brasile. Questo Paese non accetterà di essere il cortile di nessuno“.

Lula: “Abbiamo fatto la storia, la democrazia ha prevalso”

“Cambiamo rotta. Abbiamo fatto la storia, nelle strade e alle urne, con il popolo protagonista di un cammino che ha ancora molta strada da percorrere. La democrazia ha prevalso, la speranza si è rafforzata e il Brasile va avanti. Questa vittoria è nostra. E insieme faremo ancora molto altro”, ha scritto Lula su X festeggiando la propria rielezione.

Botamos pra virar, Brasil! 🇧🇷❤️ Fizemos história nas ruas e nas urnas, com o povo como protagonista de uma caminhada que ainda tem muito pela frente. A democracia venceu, a esperança se fortaleceu e o Brasil segue em frente. Essa vitória é nossa. E vamos fazer muito mais juntos! 💫 — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

“Il Brasile che vogliamo costruire è un Paese in cui gli anziani siano accuditi con dignità, le donne siano rispettate e tutti abbiano il diritto di vivere la propria fede in libertà. Nel rispetto delle differenze e con uno Stato che garantisca i diritti a tutti. Perché governare significa prendersi cura di 215 milioni di brasiliani. Senza alcuna distinzione. E il rispetto deve essere il punto di partenza per costruire, insieme, un Brasile sempre più giusto e umano”, ha aggiunto. “Sarò eternamente grato al popolo brasiliano. Ogni gesto di fiducia, ogni voto e ogni passo compiuto in difesa della democrazia ne è valsa la pena. L’emozione di questo percorso rafforza la certezza che abbiamo ancora molto da costruire insieme. Questa vittoria non è un punto di arrivo”.

Lula ringrazia il suo ‘esercito’: “Ha creato la svolta“

La comunicazione digitale acquisirà maggiore importanza nel mio prossimo mandato e cambierò il modo in cui il Paese viene governato”, ha aggiunto Lula, rivolgendosi in particolare al deputato André Janones (Rede-MG) per il suo impegno nella mobilitazione durante il secondo turno di votazione coordinando il canale WhatsApp “Lula’s Army”, che ha raggiunto oltre 10 milioni di follower. “Ha avuto un ruolo cruciale”, ha ammesso Lula.

Lula sventola la bandiera brasiliana davanti ai propri sostenitori. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Arrivando all’Hotel Intercontinental per celebrare la rielezione del giù tre volte presidente, Janones, ha detto che la missione della strategia digitale era quella di difendere la democrazia. “Apprezzo l’appellativo di uomo della svolta, ma il vero nome di queste elezioni è Luiz Inácio Lula da Silva. L’energia viene da lui, la forza viene da lui. Ho ricevuto la missione di incanalare quell’energia. L’energia non è mai emersa da me. Ho preso la sua energia e, come se fosse un tubo, l’ho incanalata per distribuirla al popolo brasiliano. Abbiamo reagito alla codardia. E abbiamo dimostrato che, così come loro si uniscono per fare il male e diffamare le reputazioni, noi abbiamo dimostrato che è possibile unirsi per difendere la democrazia”, ha dichiarato Janones.

Bolsonaro chiede di annullare il voto: “Impossibile riconoscere il risultato”

Il candidato presidenziale sconfitto alle elezioni in Brasile, Flávio Bolsonaro, si rifiuta di riconoscere la sconfitta contro il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva in seguito a un caotico ritardo nella chiusura dei seggi, disposto da un giudice della Corte Suprema. Sia Bolsonaro che Lula avevano chiesto che i seggi rimanessero aperti più a lungo, a causa di problemi con il trasporto pubblico e del maltempo in alcune zone del Brasile. La decisione di prolungare l’orario di apertura è arrivata tre minuti prima della chiusura prevista; alcuni seggi hanno ricevuto la comunicazione quando avevano già chiuso, e non è chiaro quanti voti siano stati espressi durante il prolungamento dell’orario. Bolsonaro ha definito la scelta di estendere le votazioni un fatto senza precedenti e ha chiesto l’annullamento dei risultati elettorali.

“E’ impossibile riconoscere il risultato elettorale“, ha detto, aggiungendo che il suo team legale cercherà di ottenere l’annullamento delle elezioni. Bolsonaro – il cui padre sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per aver tentato un colpo di Stato dopo la sconfitta subita contro Lula alle presidenziali del 2022 – ha sottolineato che Zanin è stato in passato l’avvocato di Lula, criticandolo per aver “cambiato le regole del gioco a partita in corso”. Non è chiaro se la contestazione di Bolsonaro possa soddisfare i requisiti legali necessari per ottenere l’annullamento dei risultati. Bolsonaro ha inoltre il diritto di richiedere un riconteggio, qualora disponga di prove di frode; tuttavia, ciò potrebbe non modificare i risultati.

Il presidente del tribunale elettorale, Kassio Nunes Marques – nominato alla Corte Suprema dall’ex presidente Bolsonaro – ha dichiarato che il prolungamento dell’orario di voto non ha influito sui risultati. Joao Pedro Padua, docente di giurisprudenza presso l’Università Federale Fluminense, ha spiegato che Bolsonaro può intentare un’azione legale direttamente presso le autorità elettorali del Paese o la Corte Suprema, chiedendo che le elezioni vengano dichiarate nulle. “Tuttavia, non vi è un solido fondamento giuridico per una tale richiesta”, ha affermato Padua. “Sebbene il prolungamento dell’orario di voto sia una circostanza insolita, affinché ciò possa invalidare le elezioni, il candidato dovrebbe dimostrare che tale misura ha compromesso la capacità degli elettori di esprimere liberamente la propria volontà. Non sembra esserci stato alcun impatto di questo tipo”.

I vertici del Congresso riconoscono la vittoria di Lula

I presidenti della Camera dei Deputati, Hugo Motta, e del Senato, Davi Alcolumbre, hanno commentato la vittoria elettorale di Lula riconoscendone la vittoria. Motta ha affermato che il risultato conferiva legittimità democratica al nuovo mandato e ha auspicato la riconciliazione e un’autoanalisi, ricordando la divisione del Paese negli ultimi quattro anni. Alcolumbre ha affermato di avere fiducia nel fatto che il compito di Lula sarà quello di unire il Paese e preservare il funzionamento delle istituzioni democratiche. Ha respinto l’ipotesi di un indebolimento di tali istituzioni. Per il presidente della STF, Edson Fachin, il momento richiede equilibrio e responsabilità. Secondo lui, il Brasile ha bisogno di tranquillità, stabilità istituzionale e misure efficaci per rispondere ai desideri della popolazione.

Le reazioni dall’estero

Il governo del Venezuela si congratula con Lula

Il governo del Venezuela, tramite un comunicato del Ministero del Potere Popolare per gli Affari Esteri e il Commercio Internazionale, ha rivolto le sue congratulazioni al popolo brasiliano per la giornata elettorale culminata con la rielezione di Luiz Inácio Lula Da Silva per il periodo 2027-2031.

La República Bolivariana de Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa del Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. https://t.co/RrWnq7SogS — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 26, 2026

“Il Governo della Repubblica del Venezuela si congratula per la massiccia e civica partecipazione del popolo della Repubblica Federativa del Brasile che ha portato alla vittoria del Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva”, si legge in parte del testo pubblicato su X dal ministro degli Esteri Félix Plasencia. La dichiarazione ribadisce l’impegno dell’Esecutivo nazionale a mantenere la cooperazione con il Brasile nel pieno rispetto della sovranità, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà latinoamericana. L’amministrazione guidata da Delcy Rodríguez ha ribadito la propria volontà di proseguire con gli “storici legami di buon vicinato e cooperazione con il Brasile, nel rispetto dei principi di pace, di totale rispetto della sovranità, di autodeterminazione dei popoli e di solidarietà”.

Le congratulazioni a Lula dei leader progressisti dell’America latina

I leader di tutte le Americhe si sono congratulati sui social media domenica con il presidente eletto brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Gli altri leader di sinistra della regione sono stati particolarmente rapidi a reagire al risultato. Lula è una figura venerata dalla sinistra latinoamericana, avendo governato il paese tra il 2003 e il 2010, periodo in cui i partiti di sinistra erano al potere in molti paesi della regione. Dal suo ritorno al potere nel 2023, si è distinto come un acceso critico di Trump.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

“Lunga vita alla democrazia, il popolo brasiliano ha vinto. Congratulazioni, Presidente Lula!”, ha scritto la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

“Caro fratello Lula, a nome del governo e del popolo cubano, mi congratulo con te per questa storica vittoria che assicura la continuità del cammino di pace, sovranità e giustizia sociale intrapreso dal popolo brasiliano sotto la tua guida. Il Brasile può contare su Cuba nella costruzione dell’unità e dell’integrazione della nostra Grande Patria, dell’America Latina e dei Caraibi”, ha fatto sapere il presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

“Congratulazioni a te, compagno Presidente Lula, che nella tua settima elezione presidenziale hai saputo risvegliare le passioni dei tuoi compatrioti e la loro ragione di vincere questa battaglia“, ha dichiarato l’ex presidente dell’Argentina Cristina Kirchner.

“Il Cile e il Brasile hanno un lungo futuro in comune e continueremo a lavorare su un programma che rafforzi le relazioni tra i nostri paesi nell’integrazione economica e nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione”, sono le parole del presidente cileno José Antonio Kast.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

“Congratulazioni a Lula per questa vittoria. La nostra regione ha nemici comuni, sfide condivise e molto da guadagnare quando lavoriamo insieme”, ha scritto il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

“In vista del bicentenario delle nostre relazioni diplomatiche, ribadisco la nostra volontà di rafforzare l’alleanza strategica, l’integrazione, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia che condividiamo, a beneficio di entrambi i nostri popoli”, ha detto la presidente del Perù, Keiko Fujimori.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. 🇧🇴🤝🇧🇷 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

“Bolivia e Brasile sono paesi vicini e fratelli, uniti da una storia condivisa e da sfide comuni. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare le nostre relazioni e creare maggiori opportunità per le nostre nazioni”, ha scritto il presidente della Bolivia Rodrigo Paz.

Congratulations to Lula on his extraordinary reelection victory in the Brazilian presidential election. Lula has stood up for Brazilian workers & democracy — and will continue to do so in the next four years. — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 26, 2026

Infine il senatore americano democratico Bernie Sanders: “Lula ha difeso i lavoratori e la democrazia brasiliani e continuerà a farlo nei prossimi quattro anni”.

Von der Leyen: “Hanno vinto democrazia e multilateralismo”

Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory. Democracy and multilateralism have won in Brazil. Europe’s partnership with Brazil is thriving. We will remain by your side for the years to come. Together we will keep working closely for free and open trade. A rules-based global order. And strong ambitions for our climate. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

“Congratulazioni al mio amico Lula per la sua vittoria elettorale. Democrazia e multilateralismo hanno trionfato in Brasile. La partnership tra Europa e Brasile è fiorente. Resteremo al tuo fianco negli anni a venire. Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto, un ordine globale basato sulle regole e ambizioni concrete per il nostro clima“, ha commentato su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Schlein festeggia Lula: “Sconfitti Trump e le oligarchie miliardarie”

Dall’Italia sono arrivate le congratulazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. “Straordinaria rimonta e vittoria al ballottaggio del Presidente Lula! Una grande notizia dal Brasile. Le destre nazionaliste si possono battere nonostante il loro potere, i loro algoritmi ei loro miliardi“, ha scritto sui social. “Non perde soltanto la dinastia dei Bolsonaro, perdono anche Trump ei suoi alleati coi loro tentativi di ingerenza nelle elezioni brasiliane. Democrazia 1 – Oligarchia 0. Tra questa e la vittoria degli studenti in Serbia , una pessima giornata per gli autocrati del mondo e una splendida giornata per la democrazia”, ha concluso Schlein.

Renzi: “Risultato dice che abbraccio Trump è decisivo per sconfitta”

“In Serbia come in Brasile il popolo conta, si conta, decide. E qualche volta va contro le previsioni e i sondaggi. La politica può sorprenderti e tutto ciò è bellissimo! Non è un problema di età: vincono i ragazzi in Serbia, vince un ottantenne in Brasile. Insomma, ce la fa chi coltiva e condivide la speranza prima che la rabbia. I risultati serbi ci dicono che aspettiamo presto Belgrado in Europa. I risultati brasiliani ci dicono che l’abbraccio di Trump è di nuovo decisivo per la sconfitta, come già in Canada, Australia, Ungheria. Speriamo adesso che Israele e le midterm confermino questo trend”, ha scritto sui social il leader di Iv, Matteo Renzi.

In Serbia come in Brasile il popolo conta, si conta, decide. E qualche volta va contro le previsioni e i sondaggi. La politica può sorprenderti e tutto ciò è bellissimo! Non è un problema di età: vincono i ragazzi in Serbia, vince un ottantenne in Brasile. Insomma ce la fa chi coltiva e condivide la speranza prima che la rabbia. I risultati serbi ci dicono che aspettiamo presto Belgrado in Europa. I risultati brasiliani ci dicono che l’abbraccio di Trump è di nuovo decisivo per la sconfitta, come già in Canada, Australia, Ungheria. Speriamo adesso che Israele e le midterm confermino questo trend. Quanto a Lula, un solo pensiero personale: penso che da lassù don Renzo Rossi starà festeggiando la vittoria del suo “amigo”. Che quando era in carcere, da detenuto politico, non voleva parlare con nessun prete ma aprì le porte della cella solo a quel missionario fiorentino… — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 26, 2026

“Quanto a Lula, un solo pensiero personale: penso che da lassù don Renzo Rossi starà festeggiando la vittoria del suo ‘amigo’. Che quando era in carcere, da detenuto politico, non voleva parlare con nessun prete ma aprì le porte della cella solo a quel missionario fiorentino…”.

Macron si congratula con Lula: “Abbiamo molto da costruire insieme”

“Le mie più sincere congratulazioni al presidente Lula per la sua rielezione, la Francia e il Brasile hanno molto da costruire insieme“, ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Toutes mes félicitations @LulaOficial pour ta réélection. La France et le Brésil ont beaucoup à construire ensemble. Face aux grands défis de notre temps, renforçons notre partenariat stratégique et faisons vivre l’amitié entre nos deux pays au service d’un monde plus juste. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2026

“Di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, rafforziamo il nostro partenariato strategico e diamo nuova linfa all’amicizia tra i nostri due Paesi al servizio di un mondo più giusto”, ha aggiunto.

Sanchez si congratula con Lula: “Accadrà anche in Spagna”

¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

“Una grande vittoria per il presidente Lula. Ciò che è accaduto in Brasile accadrà anche in Spagna. Il ritorno del progressismo globale è appena iniziato”, ha scritto su X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Modi: “Congratulazioni al mio caro amico Lula”

“Le mie più sincere congratulazioni al mio caro amico, il Presidente Lula, per la sua straordinaria vittoria”, ha scritto su X il primo ministro indiano Narendra Modi.

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026

“Non vedo l’ora di collaborare strettamente con lui per approfondire ed espandere ulteriormente il partenariato strategico multiforme tra India e Brasile”, ha aggiunto. “Insieme, continueremo a rafforzare la nostra cooperazione in diversi settori, a promuovere le priorità comuni del Sud del mondo e a lavorare per un mondo più inclusivo, equo e sostenibile”.

Pezeshkian: “Insieme a Lula per rafforzare il multilateralismo”

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha inviato un messaggio a Luiz Inacio Lula da Silva per complimentarsi per la sua rielezione a presidente del Brasile. “Spero che durante il nuovo mandato presidenziale le relazioni amichevoli tra la Repubblica Islamica dell’Iran e il Brasile si rafforzino ulteriormente e che la cooperazione tra i due Paesi in settori di interesse comune venga intensificata, in linea con gli interessi reciproci delle due nazioni e nel rafforzamento del multilateralismo, dello sviluppo e della pace internazionale”, le parole di Pezeshkian riportate dai media di Teheran.

Cremlino: “Accogliamo con favore la vittoria di Lula”

Il Cremlino ha affermato di accogliere con favore la vittoria del presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva alle elezioni presidenziali brasiliane e ha espresso la speranza di sviluppare relazioni costruttive con il Paese. “Accogliamo con favore la vittoria del signor Lula. Sta facendo molto non solo per sviluppare le relazioni bilaterali, ma anche per portare avanti processo all’interno dei Brics e di altre organizzazioni”, ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov.