Brasile, Lula rieletto presidente: Bolsonaro contesta l’esito del voto

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula – che a breve compirà 81 anni – ha ottenuto un vantaggio incolmabile. Con una rimonta straordinaria, il leader della sinistra brasiliana ha sorpassato lo sfidante di estrema destra Flavio Bolsonaro con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza. Bolsonaro si rifiuta di riconoscere la sconfitta. Sia lui che Lula avevano chiesto che i seggi rimanessero aperti più a lungo, a causa di problemi con il trasporto pubblico e del maltempo in alcune zone del Brasile. La decisione di prolungare l’orario di apertura è arrivata tre minuti prima della chiusura prevista; alcuni seggi hanno ricevuto la comunicazione quando avevano già chiuso, e non è chiaro quanti voti siano stati espressi durante il prolungamento dell’orario. Bolsonaro ha definito la scelta di estendere le votazioni un fatto senza precedenti e ha chiesto l’annullamento dei risultati elettorali. “E’ impossibile riconoscere il risultato elettorale”, ha detto aggiungendo che il suo team legale cercherà di ottenere l’annullamento delle elezioni.