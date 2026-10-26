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lunedì 26 ottobre 2026

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Brasile, Lula rieletto presidente: Bolsonaro contesta l’esito del voto

Brasile, Lula rieletto presidente: Bolsonaro contesta l’esito del voto
Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si rivolge ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, dopo aver ottenuto un quarto mandato nel ballottaggio presidenziale, in Avenida Paulista a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
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Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione, parla dopo il ballottaggio presidenziale a Brasilia, in Brasile (Foto AP/Eraldo Peres)
Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione, parla dopo il ballottaggio presidenziale a Brasilia, in Brasile (Foto AP/Eraldo Peres)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il suo candidato vicepresidente Geraldo Alckmin si rivolgono ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, in seguito all'esito del ballottaggio presidenziale a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si rivolge ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, dopo aver ottenuto un quarto mandato nel ballottaggio presidenziale, in Avenida Paulista a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si rivolge ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, dopo aver ottenuto un quarto mandato nel ballottaggio presidenziale, in Avenida Paulista a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il suo candidato vicepresidente Geraldo Alckmin si rivolgono ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, in seguito all'esito del ballottaggio presidenziale a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il suo candidato vicepresidente Geraldo Alckmin si rivolgono ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, in seguito all'esito del ballottaggio presidenziale a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si rivolge ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, dopo aver ottenuto un quarto mandato nel ballottaggio presidenziale, in Avenida Paulista a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si rivolge ai sostenitori durante un comizio per la vittoria, dopo aver ottenuto un quarto mandato nel ballottaggio presidenziale, in Avenida Paulista a San Paolo, in Brasile (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula – che a breve compirà 81 anni – ha ottenuto un vantaggio incolmabile. Con una rimonta straordinaria, il leader della sinistra brasiliana ha sorpassato lo sfidante di estrema destra Flavio Bolsonaro con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza. Bolsonaro si rifiuta di riconoscere la sconfitta. Sia lui che Lula avevano chiesto che i seggi rimanessero aperti più a lungo, a causa di problemi con il trasporto pubblico e del maltempo in alcune zone del Brasile. La decisione di prolungare l’orario di apertura è arrivata tre minuti prima della chiusura prevista; alcuni seggi hanno ricevuto la comunicazione quando avevano già chiuso, e non è chiaro quanti voti siano stati espressi durante il prolungamento dell’orario. Bolsonaro ha definito la scelta di estendere le votazioni un fatto senza precedenti e ha chiesto l’annullamento dei risultati elettorali. “E’ impossibile riconoscere il risultato elettorale”, ha detto aggiungendo che il suo team legale cercherà di ottenere l’annullamento delle elezioni.

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