Brasile, Lula festeggia con il suo popolo: "Il nostro esercito è più grande di quello cinese"

Lula festeggia con i suoi sostenitori a San Paolo dopo essere stato rieletto presidente del Brasile: “Il nostro esercito è più grande di quello cinese, più grande di quello americano e più grande di quello russo. Il nostro esercito è l’esercito della dignità, della democrazia, dell’istruzione e della sanità”, ha detto Lula che si è imposto nel ballottaggio con il 51,79% dei voti contro il 48,21% del suo rivale Flavio Bolsonaro. Il presidente eletto del Brasile si è riferito al canale WhatsApp “Lula’s Army”, che ha raggiunto oltre 10 milioni di follower.