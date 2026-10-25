Venezuela, la premio Nobel per la Pace Machado torna a casa dopo 10 mesi di esilio

Maria Corina Machado è tornata in Venezuela dopo oltre dieci mesi di esilio. La leader dell’opposizione e premio Nobel per la Pace ha annunciato il suo ritorno sui social con un messaggio: “Sono qui. Con voi“. Il suo partito, ‘Vente Venezuela’, ha diffuso un video in cui Machado, sorridente, saluta i sostenitori all’interno di una chiesa a Barquisimeto.

Il ritorno avviene in una fase delicata per il futuro politico del Paese, dopo la destituzione di Nicolas Maduro da parte dell’esercito statunitense. Il Venezuela è ora guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, storica alleata di Maduro, sostenuta dall’amministrazione Trump. Al momento non è prevista una data per nuove elezioni. Machado era rimasta in clandestinità per undici mesi dopo essere stata brevemente detenuta nel gennaio 2025. A dicembre era poi riapparsa in Norvegia, dove aveva ricevuto il Nobel per la Pace per la sua opposizione pacifica al governo di Maduro. Anche Edmundo Gonzalez ha confermato il ritorno della leader, promettendo di raggiungerla “molto presto”. L’opposizione continua a chiedere che venga fissata una data per le elezioni presidenziali.