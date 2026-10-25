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lunedì 26 ottobre 2026

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Venezuela, la leader dell’opposizione Machado annuncia il ritorno in patria: “Sono qui con voi”

Venezuela, la leader dell’opposizione Machado annuncia il ritorno in patria: “Sono qui con voi”
Un ritratto della leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. (AP Photo/Matias Delacroix)
Redazione
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A confermare il rientro nel Paese è anche il suo alleato Edmundo González Urrutia

La leader dell’opposizione e premio Nobel per la pace María Corina Machado è tornata in Venezuela per la prima volta da dicembre, circa un mese prima che l’esercito statunitense deponesse l’allora presidente del Paese Nicolás Maduro. Machado ha annunciato il suo arrivo sui social, scrivendo: “Sono qui. Con voi”.

Anche il suo alleato ed ex candidato alla presidenza Edmundo González Urrutia ha confermato l’arrivo di Machado. “Sono immensamente emozionato di annunciarvi che la nostra leader, la mia cara María Corina, si trova sul territorio venezuelano. Oggi è un giorno molto importante per i venezuelani. Molto presto sarò con voi e con lei, affinché il nostro Paese possa avanzare davvero verso la libertà”, ha scritto su X. 

Trump: “Il ritorno di Machado? Spero sia al sicuro”

María Corina Machado “è una donna molto gentile. Mi ha consegnato il suo Premio Nobel. Spero che sia al sicuro. Ma in Venezuela le cose stanno andando davvero bene”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per Port Huron, in Michigan.

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