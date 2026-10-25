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lunedì 26 ottobre 2026

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Usa, le inondazioni in New Mexico sommergono le case

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Le forti piogge provocano lo straripamento del fiume San Juan e allagano le abitazioni a Bloomfield, nel nord del New Mexico. Alcuni residenti sono stati costretti a rifugiarsi sui tetti in attesa dei soccorsi. L’alluvione ha raggiunto anche l’impianto di depurazione locale, chiuso prima che venisse sommerso. Le autorità hanno invitato la popolazione a risparmiare acqua dopo che liquami non trattati hanno iniziato a riversarsi nel fiume. E sempre in New Mexico, vicino al Chaco Canyon, la Guardia Nazionale ha soccorso un neonato colpito da convulsioni. Le strade impraticabili e il maltempo hanno impedito l’intervento degli elicotteri: tre soccorritori hanno raggiunto a piedi il bambino e la famiglia.