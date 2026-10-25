Ucraina, 4 morti e 22 feriti in raid russi. Mosca: “Negoziati con Kiev dopo il 4 novembre”

“Solo la scorsa settimana, la Russia ha lanciato circa 1.600 bombe aeree guidate, 48 missili di vario tipo, inclusi missili balistici, e quasi 2.300 droni d’attacco contro l’Ucraina. Purtroppo, quasi ogni giorno, questi brutali attacchi causano morti e feriti. In serata, gli attacchi russi sulla regione di Dnipro hanno ucciso quattro persone. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 22 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 11 anni”. Così, in un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Mosca: “Pronti a riprendere negoziati con Kiev dopo il 4 novembre”

La Russia è pronta a riprendere i negoziati trilaterali con Stati Uniti e Ucraina dopo il 4 novembre, Giorno dell’unità nazionale in Russia. Lo ha affermato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista all’agenzia russa Vesti. Secondo Ushakov, inoltre, la capitale degli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi potrebbe essere una buona sede negoziale.

Fino a questo momento, ha aggiunto Ushakov, non è ancora stata discussa la possibilità di un incontro bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader americano Donald Trump al vertice dell’Apec, dove è in via di pianificazione invece un dialogo trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. Tuttavia, ha sottolineato il consigliere, l’ipotesi potrebbe verificarsi.