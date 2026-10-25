Stati Uniti, sparatoria vicino all’università della Florida: almeno 12 feriti

Dodici persone, tra cui alcuni minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria nei pressi dello stadio della Florida A&M University, dove sabato si stava svolgendo una partita di football americano. La polizia di Tallahassee ha dichiarato che 11 delle 12 persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco e che tre feriti versano in gravi condizioni. Tra di loro ci sarebbe anche un minorenne. Gli altri sono in condizioni stabili.

Sei dei feriti hanno meno di 18 anni e il più giovane ha 11 anni, ha dichiarato il capo della polizia di Tallahassee, Lawrence Revell, durante una conferenza stampa. Revell non ha identificato le vittime, ma ha affermato che si ritiene che una di loro sia uno studente dell’istituto. Il capo della polizia ha inoltre precisato che l’unica persona ferita a non essere stata colpita da proiettili si è fatta male mentre cercava di fuggire dalla scena. Revell ha dichiarato che finora non sono stati effettuati arresti né fermati sospettati, ma che la polizia ritiene che sia stato coinvolto un solo uomo armato.