Serbia, oggi le elezioni parlamentari: in 6,4 milioni alle urne

Si svolgono oggi le elezioni parlamentari in Serbia, che vedranno la sfida tra il leader populista Aleksandar Vucic e la lista originata dal movimento studentesco del Paese. Le elezioni si configurano come un vero e proprio referendum tra il partito di Vucic e la Lista degli Studenti, con 6,4 milioni di serbi che andranno alle urne. I principali contendenti sono testa a testa nei sondaggi, rendendo queste elezioni le più incerte degli ultimi anni.

Se il suo partito vincerà, Vucic intende tornare a ricoprire la carica di primo ministro. La Lista degli Studenti, un nuovo movimento, mira a contrastare il governo di Vucic con un approccio apartitico: è composto da studenti universitari, ma nessuno di loro è effettivamente iscritto alla lista. I candidati sono invece esperti poco conosciuti, atleti, agricoltori e artisti. L’esito del voto rimane incerto, con il timore di instabilità post-elettorale. L’Unione Europea sta seguendo da vicino il voto a causa di precedenti irregolarità.

Serbia, Onori (Az): “Osserviamo le elezioni con fiducia”

“Oggi la Serbia vota e il nostro compito come osservatori internazionali è valutare se le elezioni si svolgono in modo libero e corretto, nel rispetto degli standard internazionali.Il voto è il cuore della democrazia, e una democrazia vive della fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni. Per questo l’Assemblea parlamentare OSCE è presente con una delegazione di circa 80 tra parlamentari e staff da 29 Paesi, insieme all’ODIHR, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e al Parlamento europeo”. Lo dichiara la deputata di Azione Federica Onori, capo della delegazione dell’Assemblea parlamentare OSCE per la missione di osservazione elettorale in Serbia.”Gli osservatori visiteranno i seggi in tutto il Paese per seguire il voto, lo spoglio e l’intero svolgimento del processo elettorale. Ci auguriamo una giornata serena, all’insegna dell’apertura e del rispetto reciproco, nel nome della democrazia. Le conclusioni preliminari saranno presentate domani a Belgrado”, conclude Onori.