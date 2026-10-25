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lunedì 26 ottobre 2026

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Raid di Israele su Gaza, muore bimba di 8 anni

Raid di Israele su Gaza, muore bimba di 8 anni
L’immagine realizzata con intelligenza artificiale che Netanyahu ha postato sul suo account X. (Foto: X, Benjamin Netanyahu)
Redazione
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A Gaza uccisa una biomba di 8 anni. In Cisgiordania, a Hebron, l’Idf arresta 47 persone. Oltre 2mila gli sfollati

A due giorni dalle elezioni in Israele, il premier Benjamin Netanyahu torna a ribadire la propria posizione sull’Iran, sottolineando quanto Teheran rappresenti una minaccia per la sopravvivenza di Tel Aviv.

“Lo Stato di Israele è in un vera e propria minaccia esistenziale. Se gli iraniani dovessero dotarsi di armi nucleari, nulla conterebbe più. Tutto è insignificante di fronte al pericolo esistenziale rappresentato dall’Iran e dall’asse sciita”, ha scritto il primo ministro su X, corredando le proprie parole con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che non lascia spazio a dubbi di interpretazione.

Nel suo post, Netanyahu ha citato un testo dello scrittore israeliano Yuval Bloomberg e ha accompagnato il tutto con un disegno che ritrae Tel Aviv colpita da un’esplosione nucleare. “Abbiamo altri due anni di Trump per finire il lavoro in Iran, e non si può prevedere cosa succederà dopo”, si legge ancora nel post. Il premier ha anche specificato che “questo è il tempo che ci rimane per completare il lavoro necessario a garantire la nostra sopravvivenza per gli anni a venire”. 

La situazione sul campo a Gaza e Cisgiordania

Continuano gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore almeno due palestinesi sono stati uccisi in raid distinti: nel primo caso, una bambina di appena 8 anni è stata assassinata da colpi d’arma da fuoco dell’Idf nel centro di Deir el-Balah, mentre nel secondo la vittima è morta in un attacco dell’esercito ad al-Mazraa. Tel Aviv ha anche lanciato droni contro un raduno nel campus dell’Università Islamica, a ovest di Gaza City, ferendo svariate persone, alcune in modo grave. Il ministero dell’Istruzione di Gaza ha dichiarato che complessivamente dieci studenti e un insegnante sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia tra il 18 e il 24 ottobre.

Nel frattempo, in Cisgiordania, l’Idf ha arrestato 47 palestinesi. Stando a quanto riferisce Al Jazeera, circa 2.200 persone sono state sfollate dalle loro case a Hebron. Tra queste ci sarebbero 127 bambini, 81 donne incinte e centinaia di anziani, molti affetti da malattie croniche. 

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