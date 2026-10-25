Raid di Israele su Gaza, muore bimba di 8 anni

A due giorni dalle elezioni in Israele, il premier Benjamin Netanyahu torna a ribadire la propria posizione sull’Iran, sottolineando quanto Teheran rappresenti una minaccia per la sopravvivenza di Tel Aviv.

“Lo Stato di Israele è in un vera e propria minaccia esistenziale. Se gli iraniani dovessero dotarsi di armi nucleari, nulla conterebbe più. Tutto è insignificante di fronte al pericolo esistenziale rappresentato dall’Iran e dall’asse sciita”, ha scritto il primo ministro su X, corredando le proprie parole con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che non lascia spazio a dubbi di interpretazione.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Nel suo post, Netanyahu ha citato un testo dello scrittore israeliano Yuval Bloomberg e ha accompagnato il tutto con un disegno che ritrae Tel Aviv colpita da un’esplosione nucleare. “Abbiamo altri due anni di Trump per finire il lavoro in Iran, e non si può prevedere cosa succederà dopo”, si legge ancora nel post. Il premier ha anche specificato che “questo è il tempo che ci rimane per completare il lavoro necessario a garantire la nostra sopravvivenza per gli anni a venire”.

La situazione sul campo a Gaza e Cisgiordania

Continuano gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore almeno due palestinesi sono stati uccisi in raid distinti: nel primo caso, una bambina di appena 8 anni è stata assassinata da colpi d’arma da fuoco dell’Idf nel centro di Deir el-Balah, mentre nel secondo la vittima è morta in un attacco dell’esercito ad al-Mazraa. Tel Aviv ha anche lanciato droni contro un raduno nel campus dell’Università Islamica, a ovest di Gaza City, ferendo svariate persone, alcune in modo grave. Il ministero dell’Istruzione di Gaza ha dichiarato che complessivamente dieci studenti e un insegnante sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia tra il 18 e il 24 ottobre.

Nel frattempo, in Cisgiordania, l’Idf ha arrestato 47 palestinesi. Stando a quanto riferisce Al Jazeera, circa 2.200 persone sono state sfollate dalle loro case a Hebron. Tra queste ci sarebbero 127 bambini, 81 donne incinte e centinaia di anziani, molti affetti da malattie croniche.