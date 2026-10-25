Kenya, scontro autobus-camion: almeno 22 morti

L’incidente è avvenuto sulla stessa autostrada dove tre settimane fa sono morte 17 persone

Un autobus si è scontrato con un camion sulla principale autostrada del Kenya, nei pressi di Makueni, causando la morte di almeno 22 persone, secondo quanto riferito dalla polizia. L’incidente è avvenuto domenica mattina, tre settimane dopo un altro incidente sulla stessa autostrada che aveva provocato 17 vittime. I passeggeri stavano presumibilmente tornando da un funerale quando è avvenuto l’incidente. Diverse le persone ferite, attualmente ricoverate in ospedale. Il commissario della contea di Makueni ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, mentre le circostanze dell’incidente rimangono ancora poco chiare.