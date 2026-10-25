Florida, sparatoria vicino a uno stadio: almeno 12 feriti, sei sono bambini

Almeno 12 persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Tallahassee, in Florida, nei pressi di uno stadio di football. L’episodio si è verificato al termine di una partita, in una zona affollata, durante le celebrazioni per l’homecoming della Florida A&M University.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, prima degli spari sarebbe scoppiata una rissa. Undici persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e almeno tre versano in gravi condizioni. Il capo della polizia cittadina, Lawrence Revell, ha dichiarato che al momento non sono stati effettuati arresti. L’università ha confermato che la sparatoria è avvenuta vicino al campus, precisando che la situazione rimane sotto controllo.