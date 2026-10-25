Elezioni Brasile, Lula: "Noi governiamo con la bandiera brasiliana, loro vogliono quella americana"

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha votato domenica a Sao Bernardo do Campo, dove ha iniziato la sua carriera sindacale, nel ballottaggio presidenziale contro Flavio Bolsonaro. Dopo il voto, Lula ha sottolineato la contrapposizione tra la bandiera brasiliana e quella americana, accusando l’avversario di voler governare sotto il simbolo degli Stati Uniti. “Dall’altra parte fanno campagna con questa, ma vogliono governare con la bandiera americana. Qui facciamo campagna con questa, governiamo con questa, vinciamo e perdiamo con questa”, ha dichiarato Lula, indicando la bandiera brasiliana.

La sfida elettorale contrappone il presidente uscente, esponente della sinistra, a Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente in carcere. I due candidati sostengono visioni opposte su temi come i rapporti con Washington, il cambiamento climatico e il welfare. Il voto potrebbe segnare una svolta per il Brasile, la maggiore economia dell’America Latina: una vittoria di Bolsonaro rafforzerebbe la destra nella regione, mentre una conferma di Lula manterrebbe il Paese, insieme al Messico, nell’area dei governi di centro-sinistra.