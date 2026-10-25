Cisgiordania, le operazione dell'Idf a Hebron

Un video mostrerebbe le forze israeliane impegnate in un’operazione a Hebron, in Cisgiordania occupata, dove sono state imposte chiusure su vasta scala dopo l’uccisione di due soldati israeliani da parte di uomini armati palestinesi. Anche i due attentatori sono stati uccisi. L’esercito israeliano ha annunciato perquisizioni e demolizioni nell’area, riferendo di aver arrestato almeno 20 persone e di aver trovato armi nell’auto degli attentatori. Secondo le forze armate, i due avrebbero probabilmente pianificato un attacco contro civili israeliani prima di essere fermati a un posto di blocco.

Le operazioni sono proseguite anche a Halhul e in decine di altre località della Cisgiordania. Secondo il comune di Hebron, fino a 300 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a Deir Baha e in due quartieri vicini. Il bilancio della violenza continua ad aggravarsi: dall’inizio dell’anno, sei israeliani sono stati uccisi in Cisgiordania. Nello stesso periodo, secondo il Ministero della Salute palestinese con sede a Ramallah, sono stati uccisi 112 palestinesi, compresi i presunti attentatori.