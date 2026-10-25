Bulgaria, oggi le elezioni presidenziali: in 6,6 milioni al voto

La Bulgaria si reca oggi alle urne per eleggere il prossimo presidente, mentre gli attacchi dei droni contro le navi nel Mar Nero e le crescenti difficoltà economiche affollano i pensieri degli elettori. Le elezioni di oggi rappresentano il primo grande banco di prova per il partito Bulgaria Progressista, filo-moscovita, del Primo Ministro Rumen Radev, dopo la vittoria alle elezioni parlamentari di aprile.

Nonostante un numero record di candidati, si prevede che la corsa si deciderà al ballottaggio tra la Presidente uscente Iliana Yotova, sostenuta dal partito di Radev, e l’ex Primo Ministro ad interim Andrey Gyurov, appoggiato dai partiti di opposizione filo-occidentali. La campagna elettorale si è concentrata in gran parte sull’invasione russa dell’Ucraina e sull’intensificarsi delle ostilità nel Mar Nero, dove i recenti attacchi dei droni contro navi mercantili al largo delle coste bulgare hanno acuito le preoccupazioni per la sicurezza nell’Unione Europea e nel Paese, membro della Nato. È probabile che si vada al ballottaggio, poiché nessuno dei 27 candidati dovrebbe imporsi al primo turno oggi. L’affluenza alle urne deve essere superiore al 50% dei 6,6 milioni di elettori registrati e il vincitore deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti.