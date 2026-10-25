Home > Esteri > Brasile, oggi il ballottaggio tra Lula e Flavio Bolsonaro: il Paese è spaccato a metà

Momento conclusivo di un’elezione presidenziale che ha diviso profondamente il Brasile, oggi è il giorno in cui i cittadini dovranno scegliere tra il presidente in carica Luiz Inacio Lula da Silva e lo sfidante Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, attualmente in carcere per il suo coinvolgimento nel complotto per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2022. I sondaggi indicano una competizione serrata, con Lula che avrebbe rimontato gran parte dello svantaggio rispetto a Bolsonaro registrato al primo turno. Quest’ultimo però rimarrebbe ancora avanti, seppur di misura. Bolsonaro ha superato Lula di oltre 2,2 milioni di voti al primo turno, svoltosi all’inizio del mese, ma più di 33 milioni di elettori su quasi 160 si sono astenuti.

Lula dipinge Bolsonaro come una minaccia alla democrazia, mentre Bolsonaro promette riforme economiche. L’elezione riflette il panorama politico diviso del Paese, con potenziali grandi implicazioni geopolitiche, in particolare per le relazioni tra Stati Uniti e Brasile. Il prossimo presidente, inoltre, nominerà almeno tre giudici della Corte Suprema su undici nel suo prossimo mandato, a causa dei prossimi pensionamenti nell’ente. Bolsonaro ha da tempo preso di mira la massima corte del Paese, scossa da uno scandalo di corruzione, e ha promesso di promuovere una riforma del sistema giudiziario.