Zakharova: “Meloni ascolti appello di Al Bano a riaprire le porte a Mosca”

“Il celebre cantante italiano Al Bano, molto conosciuto e amato nel nostro Paese, ha rivolto un appello pubblico molto schietto e sentito alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Sottolineando i profondi legami storici e culturali tra i nostri Paesi, ha esortato con emozione la premier a smettere di imporre sanzioni contro la Russia; riaprire le porte alla Russia; cominciare, finalmente, a impegnarsi concretamente per raggiungere una pace duratura in Ucraina e nei territori circostanti. Ma a Roma lo ascolteranno?”. Lo afferma su Telegram Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, postando un’intervista concessa dal cantante al canale YouTube di Sandro Teti Editore e pubblicata il 21 ottobre. “A giudicare dagli ultimi avvenimenti, le autorità italiane sembrano avere serie difficoltà ad accogliere le voci che non si conformano alla consueta agenda politica”, aggiunge Zakharova.



Nel video, Al Bano si rivolge a Meloni dicendo che la Russia è un Paese “che ci ama” e che “ha molta linfa italiana”. “Ma perché fare sanzioni alla Russia?”, si chiede il cantante. “Facciamo in modo che si smetta questa maledetta guerra”, aggiunge, chiedendo di “aprire le porte alla Russia”. “Io sono un uomo di pace”, dichiara. “Dopo i disordini a Milano”, commenta su Telegram Zakharova, “il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha dichiarato che quanto stava accadendo era il risultato di una ‘guerra ibrida’, condotta attraverso TikTok, YouTube e i social network. Secondo la stampa italiana, Giorgia Meloni ha incaricato i servizi segreti di verificare l’eventuale presenza di una pista straniera. Sui media si è già cominciato a parlare di ‘ombre russe’ dietro i giovani italiani”. Al Bano, “le cui canzoni per decenni hanno unito le persone al di là dei confini, invita all’amicizia con la Russia. E se il prossimo obiettivo delle indagini dei servizi segreti italiani fosse proprio Al Bano?”, ironizza la portavoce del ministero degli Esteri russo. “Si pone una questione ancora più seria: dove finisce la ricerca di interferenze straniere e dove comincia la riluttanza ad ascoltare i propri cittadini? Il popolo e i suoi rappresentanti più illustri, come Al Bano, si dimostrano ancora una volta molto più saggi dei loro governanti europei. Forse è arrivato il momento di ascoltarli?”, conclude Zakharova.