Ucraina, Starlink ha ripreso le operazioni a velocità di oltre 400km/h

I sistemi di monitoraggio del ministero della Difesa ucraino registrano il ripristino della velocità operativa di Starlink militare a oltre 400 km/h, con una connessione stabile. Lo riferisce Rbc-Ukraine, citando il ministro della Difesa Yevhenii Khmara. “È l’ennesimo esempio di come il dialogo diretto e la posizione ferma del presidente Zelensky ai massimi livelli producano risultati. E questo risultato è importante soprattutto per il nostro fronte, per i militari, per le operazioni dei droni, per la logistica e per le comunicazioni”, ha sottolineato Khmara.

2 morti in attacchi russi a Kramatorsk e a Sloviansk

Due persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze russe nelle regioni di Donetsk, Kherson e Kharkiv. Lo riferiscono le autorità locali citate da Ukrainska Pravda. Nei raid sulla regione di Donetsk sono morte due persone, una a Kramatorsk e una a Sloviansk. Altre 18 persone sono rimaste ferite, 14 a Kramatorsk e 4 a Sloviansk.

Zelensky: “Pronti a fare pace subito ma non cederemo altri territori”

Siamo pronti a fermare questa guerra il più rapidamente possibile”. In un’intervista ad Abc News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la volontà di raggiungere un accordo per porre fine al conflitto con la Russia, lamentando al contempo la diminuzione degli aiuti statunitensi. Zelensky ha affermato che, se potesse, raggiungerebbe un accordo di pace oggi stesso e ha ribadito che Kiev è disposta a congelare il conflitto in corso lungo le attuali linee del fronte. La Russia attualmente controlla oltre il 19% del territorio ucraino ma l’Ucraina, ha sottolineato, non è disposta a cedere ulteriore territorio per porre fine alla guerra. Zelensky ha affermato di non sentirsi tradito dagli Stati Uniti, ma ha lamentato la mancanza di assistenza da parte americana. “Io la penso così”, ha detto. “Non è un sentimento di sostegno.” Riguardo l’apparente riavvicinamento di Donald Trump al presidente russo Vladimir Putin, ha commentato: “Non so se sia giusto o sbagliato, perché è una sua decisione personale essere amico di Putin o meno. Penso che abbiano ottimi rapporti, sì”.