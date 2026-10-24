Trump insulta la Somalia: "Un paese di m*rda"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha usato un’espressione volgare per definire la Somalia, Paese d’origine della deputata democratica Ilhan Omar, durante un nuovo attacco alla parlamentare americana, nata proprio in Somalia. “

Viene da un Paese di merda (una latrina, “shithouse”, ndr) e pretende di dirci come governare gli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump in Florida. Il presidente ha descritto la Somalia come un Paese privo di leggi, ordine e istituzioni politiche, sostenendo che la popolazione viva in una condizione di insicurezza e violenza costante.