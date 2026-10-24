Trump: "Ci occuperemo di Cuba al ritorno dall’Iran"

“Ci occuperemo di Cuba quando torneremo dall’Iran”. Lo ha dichiarato Donald Trump durante un comizio a Fort Myers, in Florida, tornando a evocare un intervento nei confronti dell’isola caraibica. Il presidente ha parlato di una possibile sosta durante il viaggio di ritorno, immaginando che una nave statunitense si fermi a poche decine di metri dalla costa cubana. Nel suo intervento, Trump ha descritto uno scenario in cui gli Stati Uniti concluderebbero poi un accordo con L’Avana. A occuparsene, secondo il presidente, sarebbe il segretario di Stato Marco Rubio, chiamato a “finire l’accordo”.