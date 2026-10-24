Taiwan, la devastazione del tifone Champi: una vittima e centinaia di feriti

Il tifone Champi ha provocato una vittima e centinaia di feriti a Taiwan, dove forti venti e piogge torrenziali hanno causato danni per tutta la notte tra venerdì e sabato. La tempesta ha sradicato alberi sulle strade montane del nord, rovesciato un’imbarcazione turistica vicino all’isola di Liuqiu e scaraventato scooter sulle strade di Taipei, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità. Pur senza colpire direttamente l’isola, il tifone ha interessato gran parte del territorio, spingendo le autorità a chiudere scuole e uffici e a cancellare centinaia di voli.

Dopo aver raggiunto venti sostenuti fino a 298 chilometri orari nei giorni precedenti, Champi ha perso intensità, con raffiche sostenute fino a 155 chilometri orari.