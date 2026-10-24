Cisgiordania, 15 palestinesi arrestati durante blitz Idf

Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi nel corso di blitz effettuati nelle prime ore della giornata nel governatorato di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa, citando fonti della sicurezza locale secondo cui unità militari hanno fatto irruzione in diversi quartieri residenziali della città di Nablus, perquisendo case e saccheggiando proprietà private prima di arrestare nove persone. Negli stessi momenti le forze israeliane hanno fatto irruzione nel vicino villaggio di Burin, a sud di Nablus, dove sono stati effettuati altri sei arresti a seguito di perquisizioni domiciliari nella zona. Wafa ha riferito che a Hebron, durante le operazioni all’alba nelle zone di al-Jalda e Ein Deir Bahha, le truppe israeliane hanno costretto decine di residenti ad abbandonare le proprie case dopo aver circondato entrambi i quartieri. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato il blocco totale della Cisgiordania in seguito a un attacco ad Hebron nel quale sono stati uccisi due soldati israeliani.