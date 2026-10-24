Halloween, in Danimarca zucche giganti diventano sculture da brivido

Nei giardini di Tivoli, a Copenaghen, in Danimarca, l’artista danese Søren Brynjolf trasforma enormi zucche in sculture mostruose utilizzando una motosega. Tra le protagoniste c’è una zucca da 1.198 chili, lavorata per creare un volto sorridente con grandi denti e un aspetto inquietante. L’iniziativa fa parte della stagione di Halloween del celebre parco divertimenti, tra i più antichi al mondo, che per un mese si veste a tema con oltre 20.000 zucche. Brynjolf, che si definisce un «artista della motosega», sta realizzando dieci sculture di dimensioni eccezionali. «Sto creando dei grandi denti: è un volto sorridente, ma anche un po’ spaventoso», racconta l’artista mentre lavora alla sua opera.