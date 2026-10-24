Giordania, 7 morti in sparatoria in chiesa: gli interni dopo l'attacco

La chiesa greco-ortodossa di Karak, in Giordania, è stata trovata con i vetri infranti e tracce di sangue sul pavimento dopo una sparatoria durante un funerale, costata la vita a sette persone e il ferimento di altre 40. L’attacco è avvenuto venerdì nella città che si trova a 180 chilometri a sud della capitale Amman; secondo le immagini della televisione di Stato, tre uomini armati hanno aperto il fuoco nei pressi della chiesa. Il re Abdullah II ha visitato i feriti in ospedale, promesso una risposta decisa e espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Il ministro della Salute Ibrahim al-Budour ha riferito che due feriti sono in condizioni critiche. La Giordania ha proclamato tre giorni di lutto nazionale; il governo ha attribuito l’attacco a ignoti, senza precisare se gli aggressori siano stati arrestati o uccisi.