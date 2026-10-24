Francia, scontri al corteo a Parigi: a Lione lacrimogeni contro i manifestanti – La diretta

In Francia gilet gialli e manifestanti hanno pianificato per la giornata di sabato oltre 700 azioni di protesta, di cui 500 manifestazioni. E’ quanto emerge da una mappa postata sul loro sito. Sono previste azioni in 86 rotatorie, 21 aree di servizio, due depositi di carburante, 33 stazioni ferroviarie, tre porti, 17 ponti e 17 caselli autostradali.
Alle ore 13 sono stati registrati 135 arresti in tutta la Francia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. “La maggior parte dei fermi è il risultato di controlli e del sequestro di materiale destinato ad essere utilizzato come arma”, ha spiegato. “Sono state registrate 136 manifestazioni pubbliche, rispetto alle 264 della settimana scorsa”, ha aggiunto, invitando a restare “estremamente vigili perché alcuni gruppi estremisti stanno incitando all’azione”.
Punti chiave
- Manifestanti feriti a Poitiers, Tolosa e Clermont-Ferrand
- Media: a Marsiglia saccheggi e 18 arresti
- Il ministro dell'Interno: "Sventati attacchi a edifici pubblici"
- Il ministro dell'Interno: "Circa mille manifestanti fermati"
- Prefettura Parigi, 500 casseurs attaccano gli agenti
- A Nizza scontri tra militanti di ultradestra e manifestanti
- Sindacato Cgt: "800mila persone in piazza, 250mila a Parigi"
- Manifestazioni e momenti di tensione anche a Nantes, Nizza e Strasburgo
- Scontri a Parigi, lacrimogeni e idranti contro manifestanti
- 110mila persone in piazza a Parigi, 'situazione tranquilla'
Alcuni manifestanti sono rimasti feriti durante la giornata di proteste in Francia. Secondo quanto riferisce France Info, un dimostrante è rimasto gravemente ferito alla mano durante gli scontri con la polizia al termine della manifestazione a Tolosa. La Nouvelle République riporta di un giovane rimasto ferito a un occhio durante una carica a Poitiers. Un’altra persona ha riportato ferite a una mano durante la manifestazione a Clermont-Ferrand.
L’emittente francese BfmTv ha riferito che a Marsiglia, nell’ambito delle proteste contro il carovita, ci sono stati saccheggi nel V arrondissement che hanno preso di mira almeno cinque attività commerciali. Finora sono state arrestate 18 persone, ha aggiunto BfmTv che cita fonti di polizia.
Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha affermato che, “grazie all’intervento delle forze dell’ordine”, non si sono verificati attacchi contro edifici pubblici, come invece era accaduto il 17 ottobre. “Questi attacchi sono stati sistematicamente sventati”, ha detto il ministro, citato da BfmTv. Il 17 ottobre, diversi edifici pubblici erano stati presi di mira, tra cui il municipio di Limoges.
Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, in dichiarazioni ai media, ha affermato che circa mille manifestanti sono stati fermati in tutto il Paese fino alle ore 19:30. “Questo numero è destinato ad aumentare”, ha avvertito.
La prefettura di polizia di Parigi riferisce che oltre 500 casseurs stanno attaccando le forze dell’ordine su Cours de Vincennes. Ne dà notizia BfmTv. “Le forze dell’ordine stanno operando per arrestare i responsabili dei disordini e favorire la dispersione” della folla, precisa la prefettura.
La prefettura delle Alpi Marittime ha riferito che a Nizza si sono registrati scontri tra militanti dell’estrema destra e manifestanti, riferisce Le Figaro. “I militanti di estrema destra hanno ingaggiato violenti scontri con i manifestanti”, “rimangono circa 300 dimostranti e una cinquantina di membri di estrema destra” nel centro città, “si è verificata una nuova rissa nella zona dell’Hotel des Postes”, ha aggiunto la prefettura.
Il sindacato francese Cgt che ha contribuito a organizzare le proteste di oggi, ha affermato che in tutto il Paese nel corso della giornata si sono mobilitate “quasi 800.000 persone, di cui 250.000 a Parigi”, riporta BfmTv. La prefettura di polizia della capitale aveva riferito in precedenza di 110mila manifestanti. Secondo il ministero dell’Interno i dimostranti in tutta la Francia sarebbero invece 410mila.
I manifestanti stanno protestando per chiedere più fondi per l’istruzione e contro l’aumento del costo della vita. La procura di Parigi ha reso noto che 64 persone sono state arrestate in relazione alla manifestazione di oggi e 40 sono state poste in stato di fermo, tra gli arrestati figurano sei minorenni. La maggior parte degli arresti riguarda il sospetto possesso di armi o la partecipazione a un gruppo che pianificava atti di violenza o danni a proprietà, ha precisato la procura. Le autorità a Parigi hanno limitato il percorso del corteo alla zona sud-orientale della città, lontano dal centro. Un giornalista dell’Associated Press ha osservato decine di migliaia di persone sfilare partendo da Porte d’Italie nel primo pomeriggio. In testa al corteo si trovavano i sindacati, seguiti da manifestanti in impermeabile che portavano bandiere e cartelli realizzati a mano. Giunti al punto di arrivo autorizzato, a Porte de Vincennes, alcuni manifestanti hanno tentato di proseguire verso Place de la Nation, ma la polizia ha bloccato loro la strada, secondo quanto riferito dai media francesi. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni in diverse città, tra cui Lione, Clermont-Ferrand e Strasburgo, e idranti a Nizza e Nantes. A Marsiglia, gli agenti hanno impiegato gas lacrimogeni durante scontri con alcune decine di persone nei pressi del punto di arrivo del corteo.
A Parigi si registrano i primi scontri tra polizia e manifestanti davanti al Lycée Hélène-Boucher, nel XX arrondissement, mentre il corteo volge al termine. Le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e di idranti per disperdere la folla. ‘Tout le monde déteste de la police’, hanno scandito i manifestanti, per la maggior parte con il volto coperto, riporta Le Figaro. Alla manifestazione nella capitale hanno partecipato 110mila persone, secondo le stime della prefettura di polizia. Fino a questo momento, il corteo si era svolto pacificamente
A Parigi sono 110mila le persone che si sono unite alla manifestazione, secondo la prefettura di polizia la situazione è “tranquilla”, riporta Le Figaro. Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha lodato la “magnifica disciplina per la più grande manifestazione dall’inizio del movimento”. “Il potere deve cedere o non resterà altro che la porta di uscita”, ha scritto Mélenchon su X.
A Lione, dove oggi sono vietati i raduni in una parte della città, le forze dell’ordine stanno facendo ampio uso di gas lacrimogeni. “Alcune persone hanno tentato di entrare nella zona interdetta con il volto coperto da passamontagna e maschere” e “sono stati effettuati ripetuti avvertimenti”, ha spiegato una fonte della prefettura all’emittente francese BfmTv.
Alle ore 13 sono stati registrati 135 arresti in tutta la Francia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. “La maggior parte dei fermi è il risultato di controlli e del sequestro di materiale destinato ad essere utilizzato come arma”, ha spiegato. “Sono state registrate 136 manifestazioni pubbliche, rispetto alle 264 della settimana scorsa”, ha agggiunto, invitando a restare “estremamente vigili perché alcuni gruppi estremisti stanno incitando all’azione”.
Contestato dalle organizzazioni sindacali, il nuovo percorso imposto dalla Prefettura di Parigi per la manifestazione in programma oggi nella capitale francese è stato confermato. Il ricorso presentato al tribunale amministrativo dagli organizzatori è stato respinto, come riporta Bfmtv. La manifestazione si svolgerà quindi lungo il percorso ufficiale, tra Porte d’Italie e Porte de Vincennes, dalle 14 alle 19.
I sindacati riuniti in un coordinamento hanno successivamente accettato il nuovo percorso imposto dalla Prefettura. “Ci recheremo questo pomeriggio a Porte d’Italie”, ha dichiarato Thomas Vacheron, segretario confederale della Cgt, precisando che la partenza è prevista alle ore 14. Anche le organizzazioni studentesche delle scuole superiori invitano a manifestare lungo il percorso stabilito, che avrà come punto di arrivo Porte de Vincennes.
Il sindaco di Orleans, Serge Grouard, ha annunciato che emetterà un’ordinanza “che impone il coprifuoco per limitare la tentazione, da parte dei giovanissimi, di approfittarne per compiere atti vandalici”. Il coprifuoco riguarderà i minori di 15 anni, dalle 21 alle 6 del mattino, in tutta la città di Orleans, nelle notti di sabato e domenica. “Tutti sono concentrati sulla manifestazione, ma non è questo ciò che ci preoccupa di più. Gli atti vandalici inizieranno dopo lo scioglimento della manifestazione e aumenteranno progressivamente nel corso della notte”, ha aggiunto.
I principali musei di Parigi sono rimasti chiusi e le autorità hanno schierato un ingente contingente di polizia in vista di una nuova ondata di proteste previste per oggi in tutta la Francia, nella speranza di evitare il ripetersi dei violenti disordini della scorsa settimana, che hanno sconvolto il Paese. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha dichiarato che saranno dispiegati in tutto il Paese fino a 70mila agenti, affiancati da elicotteri, veicoli blindati e cannoni ad acqua. Si prevede nuovamente una partecipazione massiccia, dopo che la scorsa settimana oltre mezzo milione di persone sono scese in piazza. I principali musei, tra cui il Louvre, il Museo d’Orsay, il Museo Picasso e il Grand Palais – dove è in corso una grande mostra dedicata a Cézanne – sono rimasti chiusi. Art Basel, una delle fiere d’arte contemporanea più prestigiose al mondo, ha aperto al pubblico venerdì, ma soltanto per quella giornata. Il rischio di disordini ha spinto gli organizzatori ad annullare il programma del fine settimana.
I commercianti parigini hanno trascorso tutta la settimana a barricarsi nei propri negozi. Nei pressi di Place de la République, a Parigi, uno dei luoghi più caldi degli scontri dello scorso fine settimana, una filiale bancaria e altre attività commerciali sono state sbarrate con pannelli di legno per scoraggiare eventuali saccheggiatori. Dopo i disordini, il prefetto di polizia di Parigi, Patrice Faure, ha invitato i commercianti della capitale ad assumere guardie di sicurezza. In seguito ha precisato che la protezione dei titolari delle attività commerciali e dei loro esercizi è responsabilità del governo. Lo scorso fine settimana, in tutta la Francia, circa 3mila negozi sono stati danneggiati o saccheggiati. A Parigi e Marsiglia sono previste marce di protesta, mentre altre manifestazioni, tra cui quelle di Lione, Nizza e Montpellier, sono state vietate dalle autorità locali. Anche le città al di fuori di Parigi sono state duramente colpite dai disordini. A Limoges, un presunto incendio doloso ha rischiato di distruggere il municipio ottocentesco. I sindacati hanno criticato i divieti, definendoli violazioni della libertà di espressione, tutelata dalla Costituzione. Anche la manifestazione previstanella città di Orléans, a circa 110 chilometri a sud di Parigi, sarà seguita con particolare attenzione.