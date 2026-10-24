Francia, scontri al corteo a Parigi: a Lione lacrimogeni contro i manifestanti – La diretta

In Francia gilet gialli e manifestanti hanno pianificato per la giornata di sabato oltre 700 azioni di protesta, di cui 500 manifestazioni. E’ quanto emerge da una mappa postata sul loro sito. Sono previste azioni in 86 rotatorie, 21 aree di servizio, due depositi di carburante, 33 stazioni ferroviarie, tre porti, 17 ponti e 17 caselli autostradali.



Alle ore 13 sono stati registrati 135 arresti in tutta la Francia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. “La maggior parte dei fermi è il risultato di controlli e del sequestro di materiale destinato ad essere utilizzato come arma”, ha spiegato. “Sono state registrate 136 manifestazioni pubbliche, rispetto alle 264 della settimana scorsa”, ha aggiunto, invitando a restare “estremamente vigili perché alcuni gruppi estremisti stanno incitando all’azione”.