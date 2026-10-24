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domenica 25 ottobre 2026

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Emirati Arabi, fuoriuscita di petrolio invade le spiagge di Umm Al Quwain

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso le spiagge e avvertito i pescatori di evitare il Golfo Persico al largo di uno dei suoi sette emirati a seguito di una fuoriuscita di petrolio da una petroliera. La fuoriuscita ha interessato le spiagge di Umm Al Quwain, dove le autorità stavano valutando i rischi marittimi, secondo una dichiarazione rilasciata venerdì dal Ministero emiratino per i cambiamenti climatici e l’ambiente. “Squadre tecniche hanno avviato operazioni di contenimento, isolamento, bonifica e risanamento per limitare l’impatto ambientale”, ha affermato il ministero.