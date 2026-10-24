Elezioni Brasile, testa a testa Lula-Bolsonaro: domenica il giorno della verità

La partita per le elezioni in Brasile è ancora tutta da giocare. La sfida fra Lula e Bolsonaro Junior al ballottaggio delle presidenziali di questa domenica viene fotografata dai sondaggi con quello che in gergo si definisce “pareggio tecnico”. Significa che lo scarto fra i due nelle intenzioni di voto è inferiore o uguale al margine d’errore.

Le rilevazioni dopo il primo turno del 4 ottobre hanno dato perlopiù Bolsonaro in vantaggio su Lula entro il margine d’errore. Con il passare dei giorni il presidente in carica ha accorciato le distanze. Poi un sondaggio di Datafolha diffuso nella serata locale di giovedì ha mostrato i candidati entrambi al 50%, considerando soltanto i voti validi. Se si considerano invece anche schede bianche e nulle e indecisi, Datafolha ha fotografato Bolsonaro al 47% e Lula al 46%, uno scarto comunque minimo che rende difficile fare previsioni certe.

Flavio Bolsonaro e Luiz Inacio Lula da Silva, San Paolo, 18 ottobre 2026 (AP Photo/Andre Penner)

Elezioni in Brasile, Lula si gioca tutto

Luiz Inacio Lula da Silva, attuale presidente e icona della sinistra latinoamericana, si gioca tutto. Approdato in politica dal mondo operaio dopo anni di sindacalismo, a 80 anni cerca uno storico quarto mandato non consecutivo. In quelli precedenti al timone del Brasile ha provato a lavorare contro povertà e analfabetismo, per esempio con l’introduzione del programma Bolsa Familia. Una sua sconfitta di fine carriera implicherebbe anche certificare il passaggio dell’intera America Latina in mano alla destra, con l’eccezione del piccolo Uruguay.

Una vittoria di Flavio Bolsonaro, invece, inserirebbe la più grande economia del Sud America nell’ondata di estrema destra che ha già investito il resto del continente, in linea con l’Argentina di Javier Milei, il Cile di Antonio Kast e la Colombia del neo-presidente Abelardo de la Espriella.

Flavio Bolsonaro e l’eredità del padre

Bolsonaro Jr., 45 anni, ha un curriculum totalmente diverso da quello dell’avversario. Proviene dalla dinastia politica dei Bolsonaro, con il padre Jair che è stato presidente del Brasile dal 2019 al 2022 ed è agli arresti con una condanna a 27 anni per il tentato golpe con cui si tentò di impedire proprio l’insediamento di Lula.

La scelta del Brasile avrà impatto, oltre che sulla gestione interna, sulle politiche per l’Amazzonia e sul posizionamento geopolitico del Paese. Flavio Bolsonaro è alleato degli Usa di Donald Trump, mentre Lula si è più volte espresso contro l’ingerenza Usa e ha rafforzato i rapporti con la Cina.

33 milioni di brasiliani il 4 ottobre non hanno votato

La chiave per il ballottaggio sono gli oltre 33 milioni di persone che il 4 ottobre a votare non ci sono andate: si tratta del 21% degli elettori, il più alto tasso di astensione al primo turno dal 1998, ed è su di loro che hanno puntato da subito entrambi i candidati. Al primo turno del 4 ottobre Bolsonaro era arrivato a sorpresa al primo posto con il 47% circa dei voti, tallonato da Lula al 45%. “Ero convinto di poter ottenere una vittoria al primo turno”, aveva ammesso Lula, lanciandosi però subito nella nuova sfida: “sono molto bravo nella fase a eliminazione diretta. Vedremo chi ha il piano migliore”.

Le recenti mosse politiche di Lula

Domenica sarà il giorno della verità. Una mossa politica di cui il presidente in carica potrebbe raccogliere i frutti è il via libera del Senato alla riduzione della settimana lavorativa da 44 a 40 ore, una proposta spinta proprio da Lula e approvata la settimana scorsa. Fra il primo e il secondo turno ha anche denunciato Meta, accusando i suoi algoritmi di favorire Bolsonaro e ottenendo un pronunciamento del tribunale in suo favore.

Il dibattito in tv

Colpi di scena potrebbero arrivare dal secondo dibattito tv fra i candidati, atteso per questo venerdì sera. Il primo duello tv, domenica 18 ottobre, non sembrava avere spostato gli equilibri. Più che concentrarsi sui programmi, i due si sono scambiati accuse incrociate. Flavio Bolsonaro ha attaccato l’avversario chiedendogli conto del perché – a suo dire – il 73% dei detenuti ha votato per lui; “spero che mi voti il 100% dei detenuti, tuo padre compreso”, è stata la replica.

Flávio: "Lula, você pode explicar porque 73% dos presidiários votaram em você?" Lula:""Eu quero é os 100%, até o teu pai. Bolsonaro, vota em mim, até você sabe que eu sou melhor que ele!" SOCORRO KKKKKKKKKK https://t.co/p2cxQnfrG5 — POPTime (@poptime) October 18, 2026

Ma Lula ha toccato un tema che sarà probabilmente decisivo alle urne, quello della corruzione, lanciando al rivale una sfida: “Ascolta Flavio, ti sfido a rendere pubblici i nostri conti bancari e a revocare il segreto sulle nostre comunicazioni telefoniche, affinché il popolo brasiliano sappia chi è il ladro in questo Paese”. Il candidato di destra si è preso qualche giorno e ha poi accettato. Un punto su cui sono dunque attese novità.

I sostenitori

Manifestazioni oceaniche per Lula da una parte e per Bolsonaro dall’altra si sono tenute il 18 ottobre in diverse città del Brasile. Per Lula c’è stata una massiccia discesa in campo di artisti. Oltre all’appoggio di Bad Bunny, che prima del 4 ottobre ha dato l’ok a usare la sua “Lo que le pasó a Hawaii” per un video della campagna di Lula, per il presidente si sono impegnati numerosi musicisti brasiliani.

A Rio la spiaggia di Copacabana si è riempita di migliaia di persone per quello che è stato soprannominato “Atto per la democrazia”, con il sostegno di cantautori come Caetano Veloso e Chico Buarque. Mentre un’altra icona della musica brasiliana, Gilberto Gil, era sul palco di un altro evento simile a Salvador de Bahía.

Dall’altra parte Bolsonaro Jr. e i suoi sostenitori si sono radunati sull’arteria principale di San Paolo, l’Avenida Paulista, con alleati chiave, fra le ripetute richieste di rilascio di Jair Bolsonaro.