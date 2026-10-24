Cisgiordania, operazione dell’Idf a Hebron: arresti ed evacuazioni

Il rimpatrio delle cinque cittadine italiane fermate in Cisgiordania è avvenuto questa mattina. Lo comunica in una nota la Farnesina, spiegando che funzionari dell’ambasciata d’Italia a Tel Aviv hanno potuto effettuare ieri sera una visita consolare presso l’aeroporto, in cui le connazionali sono apparse in buone condizioni fisiche. Durante la permanenza del funzionario consolare nella struttura aeroportuale, si legge, alle connazionali è stato consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari e tutte hanno potuto parlare telefonicamente almeno una volta con il proprio legale.

(foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Media, 15 palestinesi arrestati durante blitz Idf in Cisgiordania

Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi nel corso di blitz effettuati nelle prime ore della giornata nel governatorato di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa, ripresa da Al Jazeera, citando fonti della sicurezza locale secondo cui unità militari hanno fatto irruzione in diversi quartieri residenziali della città di Nablus, perquisendo case e saccheggiando proprietà private prima di arrestare nove persone. Negli stessi momenti le forze israeliane hanno fatto irruzione nel vicino villaggio di Burin, a sud di Nablus, dove sono stati effettuati altri sei arresti a seguito di perquisizioni domiciliari nella zona. Wafa ha riferito che a Hebron, durante le operazioni all’alba nelle zone di al-Jalda e Ein Deir Bahha, le truppe israeliane hanno costretto decine di residenti ad abbandonare le proprie case dopo aver circondato entrambi i quartieri. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato il blocco totale della Cisgiordania in seguito a un attacco ad Hebron nel quale sono stati uccisi due soldati israeliani.

Media: “A Hebron decine di residenti evacuati durante operazione Idf”

A Hebron, i palestinesi segnalano chiusure diffuse a seguito della operazione militare israeliana nella città del sud della Cisgiordania all’indomani dell’uccisione di due soldati in un attacco a colpi d’arma da fuoco compiuto da uomini armati palestinesi. Secondo quanto riportato dai residenti, i taxi si sono ammassati dietro i cancelli fuori Hebron in attesa dei palestinesi costretti ad attraversare a piedi, poiché le Forze di Difesa Israeliane impedivano alle auto di entrare o uscire dal checkpoint. Secondo Basma Radio, canale Telegram gestito dagli utenti palestinesi in Cisgiordania per monitorare i checkpoint e le chiusure stradali, tutti i varchi di accesso e uscita dalla città erano impraticabili in auto. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, le truppe israeliane hanno costretto decine di residenti ad evacuare le proprie case in alcuni quartieri di Hebron e hanno chiuso tutti gli accessi e le strade che conducono alla città.

Hamas condanna raid Idf in Cisgiordania: “Serve azione internazionale”

Hamas ha dichiarato che i raid israeliani in Cisgiordania “rappresentano un’estensione dell’aggressione criminale perpetrata dall’occupazione contro il nostro popolo”. “Le politiche criminali, la brutalità e l’oppressione” di Israele costituiscono “una pericolosa escalation che rende necessarie una posizione nazionale unitaria e un’azione internazionale seria per fermare questa aggressione”, si legge in un comunicato dell’organizzazione citato da Al Jazeera. “Questa campagna non riuscirà a spezzare la volontà del nostro popolo, che rimane saldo, né il suo attaccamento alla propria terra e ai propri diritti”.

Media, in operazione Idf a Hebron 1500 palestinesi evacuati

L’operazione militare israeliana in corso a Hebron ha finora costretto 1.500 palestinesi ad abbandonare le proprie abitazioni. Lo riferiscono fonti locali. L’esercito starebbe inoltre pianificando di ordinare l’evacuazione di altre 2.500 persone dalle loro case. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita il governatore di Hebron, dall’inizio dell’operazione, ieri, sono già state sfollate più di 200 famiglie. Il governatorato di Hebron, spiega l’agenzia, ha dichiarato lo stato di emergenza in città e sta istituendo un comitato di gestione della crisi per assistere le famiglie sfollate. Decine di famiglie, riferisce Wafa, sono state costrette a trascorrere la scorsa notte all’aperto. Il sindaco di Hebron, Youssef al-Jaabari, ha dichiarato all’agenzia che le forze israeliane intendono sfollare altre 2.500 persone da due aree della città. Secondo quanto comunicato dall’Idf, i residenti palestinesi che vivono nell’area in cui operano le truppe potranno uscire attraverso tre punti di uscita designati, dopo essere stati interrogati e sottoposti a controlli di sicurezza. L’esercito ha aggiunto che “chiunque desti sospetti durante i controlli sarà condotto dalle forze di sicurezza per essere interrogato”.

Ong, circa 70 palestinesi arrestati in Cisgiordania

Circa 70 palestinesi in tutta la Cisgiordania sono stati arrestati dalle forze israeliane da venerdì, secondo l’ong Palestinian Prisoner’s Society, riporta Al Jazeera. La maggior parte dei fermati sono ex detenuti e altre centinaia di persone sono state sottoposte a interrogatori sul campo, ha affermato l’organizzazione in un comunicato, aggiungendo che alcuni sono stati successivamente rilasciati. A Hebron, le forze israeliane hanno fatto irruzione in centinaia di abitazioni, costringendo i residenti ad abbandonare alcune zone della città e trasformando decine di case in centri di interrogatorio militari, ha aggiunto l’organizzazione. Sono state effettuate irruzioni anche a Ramallah, Jenin, Nablus, Betlemme, Gerusalemme e in altre zone. Secondo l’organizzazione, molti di coloro che sono stati rilasciati sono stati aggrediti, bendati e minacciati.