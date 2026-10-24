Brasile, ultimo confronto tv Lula-Bolsonaro: momenti di tensione e duello sull’economia

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva e lo sfidante Flavio Bolsonaro si sono affrontati nel loro secondo e ultimo dibattito prima del ballottaggio presidenziale di domenica. Il dibattito, andato in onda su Tv Globo, l’emittente più popolare del Brasile, è durato due ore e ha offerto ai candidati l’opportunità di parlare dei loro programmi l’uno di fronte all’altro. Cinque giorni fa, i due si erano scambiati stoccate e accuse. Il dibattito ha registrato tre momenti di tensione. Il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha chiamato Lula “nove dita”, un soprannome usato da molti dei suoi sostenitori che fa riferimento a un incidente subito dal presidente brasiliano ai tempi in cui lavorava come operaio metalmeccanico. Il leader ottantenne ha preteso delle scuse, che Bolsonaro gli ha fornito. “Dovrà chiedere scusa. Perché i lavoratori stanno guardando. Milioni di lavoratori subiscono incidenti a causa dell’irresponsabilità dei datori di lavoro. Sono costretti a fare turni che non dovremmo fare”, ha detto Lula. “Ero minorenne e lavoravo di notte” quando è avvenuto l’incidente. “Se ti ho offeso chiamandoti ‘nove dita’, mi scuso sinceramente. Non intendevo offenderti”, ha risposto Bolsonaro.



Il secondo momento è stato quando Lula ha definito Flávio Bolsonaro un ‘vigilante giustiziere’, in riferimento a gruppi legati alla polizia che operano nelle comunità povere di Rio de Janeiro. Bolsonaro ha dichiarato che avrebbe rinominato tali gruppi, noti come milizie, come narcoterroristi. “Non permetterò a un giustiziere di chiamarmi nove dita”, ha detto Lula. I moderatori hanno concesso a Bolsonaro più tempo per rispondere all’insulto, ma invece di replicare all’accusa del presidente, ha scelto di parlare di un altro argomento. Il terzo, acceso, scambio di battute è avvenuto tra Bolsonaro e la madre di una bambina di 5 anni rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto un poliziotto che aveva il candidato presidente come avvocato. Bolsonaro ha dichiarato di non ritenere colpevole il suo assistito. “Sono fiducioso che non sia stato questo agente di polizia a sparare quel colpo”, ha detto Bolsonaro. I due hanno discusso dell’importo del salario minimo, delle politiche di sicurezza pubblica, delle iniziative del sistema sanitario pubblico gratuito del Brasile e degli incentivi per il settore agroalimentare. Sabato entrambi dovrebbero portare decine di migliaia di sostenitori per le strade di Rio de Janeiro e San Paolo per il loro ultimo sforzo prima del ballottaggio.