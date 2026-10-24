Brasile, Lula si infuria con Bolsonaro durante il dibattito: "Mi ha chiamato 'nove dita', chieda scusa"

(LaPresse) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e lo sfidante Flavio Bolsonaro si sono affrontati nel loro secondo e ultimo dibattito prima del ballottaggio presidenziale di domenica. Il dibattito, andato in onda su Tv Globo, l’emittente più popolare del Brasile, è durato due ore e ha offerto ai candidati l’opportunità di parlare dei loro programmi l’uno di fronte all’altro. Cinque giorni fa, i due si erano scambiati stoccate e accuse. Il dibattito ha registrato tre momenti di tensione. Il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha chiamato Lula “nove dita”, un soprannome usato da molti dei suoi sostenitori che fa riferimento a un incidente subito dal presidente brasiliano ai tempi in cui lavorava come operaio metalmeccanico. Il leader ottantenne ha preteso delle scuse, che Bolsonaro gli ha fornito. “Dovrà chiedere scusa. Perché i lavoratori stanno guardando. Milioni di lavoratori subiscono incidenti a causa dell’irresponsabilità dei datori di lavoro. Sono costretti a fare turni che non dovremmo fare”, ha detto Lula. “Ero minorenne e lavoravo di notte” quando è avvenuto l’incidente.