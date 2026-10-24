Attacco a Hebron, Israele chiude gli accessi alla città

Israele ha imposto una vasta chiusura degli accessi alla città di Hebron, in Cisgiordania, dopo l’attacco compiuto venerdì da uomini armati palestinesi, che secondo l’esercito israeliano ha ucciso due soldati e ne ha feriti altri tre. Tutti gli accessi sono stati bloccati al traffico veicolare, costringendo i palestinesi ad attraversare a piedi i posti di blocco e a ricorrere a taxi condivisi per raggiungere le proprie destinazioni. Secondo l’agenzia palestinese WAFA, le forze israeliane hanno inoltre costretto decine di residenti a lasciare le proprie abitazioni e chiuso le strade che conducono alla città.