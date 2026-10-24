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domenica 25 ottobre 2026

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Attacco a Hebron, Israele chiude gli accessi alla città

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Israele ha imposto una vasta chiusura degli accessi alla città di Hebron, in Cisgiordania, dopo l’attacco compiuto venerdì da uomini armati palestinesi, che secondo l’esercito israeliano ha ucciso due soldati e ne ha feriti altri tre. Tutti gli accessi sono stati bloccati al traffico veicolare, costringendo i palestinesi ad attraversare a piedi i posti di blocco e a ricorrere a taxi condivisi per raggiungere le proprie destinazioni. Secondo l’agenzia palestinese WAFA, le forze israeliane hanno inoltre costretto decine di residenti a lasciare le proprie abitazioni e chiuso le strade che conducono alla città.