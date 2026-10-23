Ucraina, raid russo su Sumy: 2 feriti. Attacco a centrale a termoelettrica – La diretta

Le forze russe hanno sferrato un massiccio attacco contro una delle centrali termoelettriche di Dtek, costringendola a interrompere la produzione di energia elettrica. Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni contro Sumy, provocando il ferimento di almeno due persone e danneggiando infrastrutture civili. Raggiungere un accordo pacifico fra Russia e Ucraina “è possibile” ma “se qualcuno vuole diversamente” in quel caso “sarà una sua scelta”, ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin giovedì sera.