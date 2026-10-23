Ucraina, raid russo su Sumy: 2 feriti. Attacco a centrale a termoelettrica – La diretta

Le forze russe hanno sferrato un massiccio attacco contro una delle centrali termoelettriche di Dtek, costringendola a interrompere la produzione di energia elettrica. Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni contro Sumy, provocando il ferimento di almeno due persone e danneggiando infrastrutture civili. Raggiungere un accordo pacifico fra Russia e Ucraina “è possibile” ma “se qualcuno vuole diversamente” in quel caso “sarà una sua scelta”, ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin giovedì sera.
Punti chiave
- Burnham sente Trump: "Kiev abbia pieno accesso a Starlink"
- Zelensky: "Ancora in vigore limiti a Starlink e Starshield"
- Zelensky: "Pronti a incontro in qualsiasi momento ma tutto dipende dai russi"
- Commissario dei diritti umani di Kiev conferma: "Tregua e operazione umanitaria a Oleshky"
- Mosca: "Cessate il fuoco a Oleshky dal 27 ottobre"
- I vicesegretari Nato in visita a Kiev
- Cremlino: "Al lavoro per la data del cessate il fuoco a Oleshky"
- Trump: "Ancora problemi a Starlink? Ci darò un'occhiata"
- Casa Bianca: "Melania Trump ha ottenuto cessate il fuoco a Oleshky"
- Zelensky: "270 uomini tornati a casa, molti prigionieri dal 2022"
Il premier britannico Andy Burnham ha parlato oggi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sottolineando “l’importanza per l’Ucraina di avere pieno accesso a Starlink, in modo da poter continuare a difendersi da un’invasione su vasta scala da parte della Russia”. Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, aggiungendo che “il primo ministro ha riconosciuto l’impegno del presidente Trump nel portare Putin al tavolo dei negoziati e i due leader hanno concordato di collaborare, insieme ai partner internazionali, per porre fine allo spargimento di sangue”.
“I limiti di velocità di Starlink e Starshield sono ancora in vigore. La velocità non è stata ripristinata. E la consegna degli intercettori per proteggerci dai missili balistici russi è ancora in ritardo. Stiamo aspettando gli intercettori che erano già stati concordati, ma non arrivano ancora.Questo è un vero problema, perché i russi ci attaccano quasi ogni giorno”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ripostando il suo intervento all’Hudson Institute.
“Tutto questo accade mentre continuiamo le nostre operazioni, che hanno avuto un discreto successo, sul fronte. Continuiamo a difendere le posizioni.Le cose si sono fatte più difficili, in parte a causa delle politiche e dei limiti di velocità di Starlink e Starshield. Ma la nostra linea del fronte resiste ancora e sono orgoglioso della forza del nostro popolo”, ha aggiunto.
“Io e il mio team abbiamo parlato con gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Abbiamo discusso dei risultati degli incontri di Oslo e San Pietroburgo e di come possiamo far progredire la diplomazia a novembre. Abbiamo un accordo per tenere un incontro trilaterale – Ucraina, Stati Uniti e Russia – a livello di team. Il piano è di incontrarci nella prima metà di novembre. Siamo pronti a incontrarci in qualsiasi momento, anche domani. Ma tutto dipende dai russi”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ripostando il suo intervento all’Hudson Institute.
“Ci aspettavamo un incontro trilaterale anche a ottobre. Ma non si è tenuto, perché i russi hanno trovato un’altra scusa per non incontrarsi. Ora dobbiamo concentrarci tutti insieme, con gli Stati Uniti, l’Europa e tutti i nostri partner, affinché questi incontri si svolgano. Possono avvenire senza gli Stati Uniti o senza la pressione americana sulla Russia? Probabilmente no”, ha spiegato.
“Ecco perché contiamo molto sugli Stati Uniti affinché mantengano questa questione una priorità a tutti i livelli. E dobbiamo passare dai colloqui trilaterali a livello tecnico a un incontro tra i leader, perché le questioni chiave possono essere risolte solo a quel livello”, ha aggiunto.
Il commissario per i Diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, ha ringraziato Melania Trump per il suo impegno nel raggiungimento di un accordo sull’operazione umanitaria nel centro abitato di Oleshky, affermando che l’intesa sarebbe stata “estremamente difficile da attuare”.
“In base al nostro accordo: in primo luogo, verrà istituito un cessate il fuoco; in secondo luogo, gli aiuti umanitari saranno consegnati a Oleshky; in terzo luogo, ai civili sarà consentito lasciare liberamente la città”, ha dichiarato in un videomessaggio pubblicato online Lubinets. “L’operazione sarà condotta gradualmente e sarà estremamente difficile da attuare. Terrò pertanto informata la popolazione ucraina e condividerò i risultati dell’operazione”, ha aggiunto.
Le Forze armate russe, in relazione allo svolgimento di un’operazione umanitaria nei pressi di Oleshky, sul fronte di Kherson, introdurranno un regime di cessate il fuoco a partire dalle 4 ora di Mosca (le 3 a Roma), del 27 ottobre. Lo ha annunciato il capo di Stato Maggiore delle Forze armate russe Valerij Gerasimov, citato dalla Tass.
Il vicesegretario generale della Nato per gli Affari politici e la politica di sicurezza, Douglas Jones, e il vicesegretario generale della Nato per le Operazioni, Christian Buck, si sono recati in visita in Ucraina dal 20 al 22 ottobre.
I funzionari hanno incontrato diversi esponenti ucraini, tra cui il vice capo dell’Ufficio del presidente Ihor Zhovkva, il vice ministro degli Affari esteri Olexandr Mischenko, il vice primo ministro per l’Integrazione europea ed Euro-atlantica Vsevolod Chentsov, il vice ministro della Difesa Serhii Boyev e il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa Ihor Klymenko.
Nel corso degli incontri, sono stati discussi la situazione sul campo di battaglia, le esigenze urgenti in vista dell’inverno e gli sforzi di riforma attualmente in corso in Ucraina. I vice segretari generali hanno ribadito il fermo sostegno della Nato all’Ucraina, anche attraverso il meccanismo Purl, che consente la fornitura di equipaggiamenti militari essenziali, inclusi sistemi di difesa aerea, nonché tramite il Cap – Pacchetto di assistenza globale, che prevede diverse forme di supporto, tra cui quella nell’ambito della medicina militare.
I militari stanno lavorando al coordinamento dei tempi del cessate il fuoco nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, per consentire lo svolgimento di un’operazione umanitaria. Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov, portavoce del presidente russo, citato da Interfax. “In questo momento, i militari stanno lavorando al coordinamento dei tempi del cessate il fuoco in questa zona, al fine di garantire lo svolgimento di questa missione umanitaria. Chi lo desidera potrà lasciare questo centro abitato”, ha detto ai giornalisti.
Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che “questo richiede una preparazione estremamente impegnativa e complessa, alla quale partecipano rappresentanti di diversi ambiti. Ma lo ripeto ancora una volta: il ruolo di coordinamento spetta a Melania Trump. E questo argomento è stato affrontato nel recente colloquio tra il presidente Putin e Trump”, ha aggiunto.
“Accogliamo con favore gli sforzi della first lady degli Stati Uniti che hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di un accordo sull’operazione umanitaria nel centro abitato di Oleshky. In attuazione degli accordi raggiunti dai presidenti Putin e Trump, e con la partecipazione diretta della signora Trump, è stato svolto un intenso lavoro da parte di Jana Lantratova, incaricata del presidente della Federazione Russa per i diritti umani, e della sua omologa ucraina”, ha affermato ancora Peskov.
“Ci darò un’occhiata”. Lo ha detto Donald Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano dei persistenti problemi al sistema Starlink denunciati dall’Ucraina.
La First Lady americana Melania Trump è riuscita a ottenere un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circoscritto alla città di Oleshky. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, nella quale si spiega che “entrambi i Paesi hanno concordato di sospendere temporaneamente tutte le azioni militari a Oleshky, per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e predisporre l’evacuazione dei civili attraverso un corridoio di sicurezza appositamente designato. Il cessate il fuoco locale entrerà in vigore il 29 ottobre 2026”.
“La situazione a Oleshky è drammatica. Oleshky è una città in prima linea nel conflitto, sull’orlo della catastrofe. La popolazione rimasta in città è composta prevalentemente da anziani che necessitano urgentemente di assistenza medica, medicinali, cibo e acqua potabile”, ha dichiarato Melania Trump. “Gli abitanti di Oleshky dispongono di elettricità limitata, vivono in un contesto di strade minate e subiscono regolarmente attacchi militari. Era assolutamente evidente che, senza il mio intervento, sarebbe stato impossibile far arrivare aiuti umanitari in città ed evacuare gli anziani”.
“270 dei nostri uomini sono tornati a casa. Un risultato importantissimo. Stanno tornando a casa membri della Guardia nazionale, tra cui guerrieri del settore Azov, guardie di frontiera, membri delle Forze di Difesa Territoriale, della Marina, delle Forze terrestri, delle Forze aviotrasportate e del Servizio speciale di trasporto statale, oltre a nove civili”. Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in riferimento all’ultimo scambio di prigionieri con Mosca.
“La maggior parte di loro era prigioniera dal 2022”, ha spiegato. “La maggior parte delle persone liberate sono guerrieri che hanno difeso l’Ucraina a Mariupol.Stanno tornando anche difensori dei settori di Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Kyiv, Mykolaiv e Chernihiv. Molti erano stati condannati ingiustamente in Russia. Tra coloro che tornano ci sono cinque persone che si riteneva fossero state uccise nell’attentato terroristico russo a Olenivka nel luglio 2022. Non dimentichiamo nessuno e continuiamo a cercarli”, ha aggiunto.
Sono state temporaneamente sospese le operazioni nei quattro aeroporti di Mosca. Lo ha comunicato Rosaviacija, l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo. “Negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zukovskij e Seremetyevo sono state introdotte restrizioni temporanee all’arrivo e alla partenza degli aeromobili”, si legge nel comunicato. In precedenza, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, aveva annunciato l’abbattimento di droni nemici in avvicinamento alla capitale.
“Purtroppo, in Italia non è stata ancora compresa la vera natura dell’ideologia aggressiva del nazionalismo ucraino che ha condotto questo territorio dell’ex Unione Sovietica al conflitto fratricida interno del 2014 e che ha reso necessaria, nel 2022, l’attuazione da parte russa dell’Operazione Militare Speciale in Ucraina per porre fine alle sofferenze della popolazione civile del Donbass e della Novorossija”. Lo ha affermato in post sui social l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexey Paramonov.
“Questa dottrina misantropica, di natura sostanzialmente nazista, sorta poco più di un secolo fa nelle regioni al confine occidentale dell’Impero Russo, dopo il 1991, si è rapidamente diffusa nelle strutture dell’ex Repubblica sovietica ed è stata asservita – dai dirigenti corrotti che hanno preso il potere – alla costruzione della cosiddetta nuova identità Ucraina. Questa dottrina, cresciuta come un cancro, diffonde le sue metastasi ovunque riesca ad arrivare”, ha aggiunto.
I colloqui previsti per novembre ad Abu Dhabi “si svolgeranno in un formato trilaterale tra Russia, Stati Uniti e ucraina”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov aggiungendo che “nulla può essere escluso a priori” compreso “il coinvolgimento di Paesi europei”. Lo riporta la Tass.
Oltre mezzo milione di ucraini sono rimasti senza elettricità a seguito degli attacchi sferrati dai russi contro il settore energetico ucraino nella notte e stamattina. Lo ha riferito il viceministro dell’Energia ucraino, Artem Nekrasov, citato da Unian, precisando che i russi hanno attaccato infrastrutture energetiche nelle regioni di Zhytomyr, Volyn, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi e Rivne. Ha aggiunto che nelle regioni di Odessa e Ternopil si sta provvedendo a riparare i danni causati da attacchi precedenti. “Si registrano inoltre nuove interruzioni di corrente nelle regioni di Donetsk e Kharkiv a causa dei continui bombardamenti e delle ostilità”, scrive Unian.
Il Daily Telegraph, citando fonti diplomatiche, indica 5 nomi che si starebbero valutando come possibili negoziatori Ue per confrontarsi con Vladimir Putin nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina e scrive che nella ‘shortlist’ ci sarebbe anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli altri nomi che il giornale indica sono il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen e il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre. Ieri Politico aveva riportato che tra i governi europei sta prendendo piede la consapevolezza che presto potrebbe essere necessario nominare un capo negoziatore che possa avere colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin su un accordo di pace per l’Ucraina, spiegando che la questione ha assunto carattere di urgenza questa settimana dopo che l’inviato Usa Steve Witkoff si è recato in Russia per proporre a Putin un vertice a tre con Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Nelle ultime settimane, in tutta Europa si è diffuso un crescente senso di urgenza nel trovare rappresentanti che partecipino ai colloqui di pace, a causa dei timori che Donald Trump non rappresenti più gli interessi del continente”, scrive il Daily Telegraph.
L’Ucraina non conferma la revoca delle restrizioni di velocità su Starlink/Starshield. Lo riporta l’Ukrainska Prabda, citando un consigliere di Volodymyr Zelensky, Serhiy Beskrestnov. “Al momento non stiamo registrando la revoca delle restrizioni su Starlink. Si verificano casi isolati in cui Starlink può muoversi leggermente più velocemente rispetto ai limiti imposti, ma ciò è probabilmente una conseguenza dell’algoritmo di SpaceX o di condizioni d’uso particolari, e non della revoca delle restrizioni”, ha scritto su Facebook. La notizia giunge dopo che il Wall Street Journal (Wsj), citando funzionari americani e ucraini ben informati, ha riferito che Donald Trump avrebbe chiamato Elon Musk chiedendogli di revocare le restrizioni sulla versione militare di Starlink in Ucraina. Nelle scorse ore il presidente Usa ha detto che Musk aveva già revocato il limite di velocità per la versione militare di Starlink in Ucraina, ma si era rifiutato di dire se lo avesse chiamato personalmente a tal proposito.
Le forze russe hanno sferrato un massiccio attacco contro una delle centrali termoelettriche di Dtek, costringendola a interrompere la produzione di energia elettrica.Lo ha reso noto il gruppo Dtek su Telegram, come riportato da Ukrinform.Secondo l’azienda, gli impianti hanno subito danni ingenti.Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, le forze russe hanno attaccato le centrali termoelettriche di Dtek più di 230 volte.
Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni contro Sumy, provocando il ferimento di almeno due persone e danneggiando infrastrutture civili.A riferirlo è stato Oleh Hryhorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, tramite Telegram, come riportato dall’agenzia Ukrinform.”Questa notte, il nemico ha sferrato un massiccio attacco contro Sumy utilizzando droni d’attacco. Purtroppo, alcuni velivoli nemici hanno raggiunto i loro obiettivi. Infrastrutture civili situate in tre diverse zone della città sono state colpite da attacchi russi mirati. Anche alcune aree residenziali nel distretto Kovpakivskyi di Sumy hanno subito danni”, si legge nella dichiarazione.Secondo Hryhorov, si segnalano, in base a un bilancio preliminare, almeno due feriti. Le loro condizioni sono in fase di accertamento e le persone coinvolte stanno ricevendo l’assistenza medica necessaria.Le operazioni per gestire le conseguenze dell’attacco sono ancora in corso.