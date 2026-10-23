Ucraina, Meloni candidata come negoziatore Ue per parlare con Putin

Nella shortlist ci sarebbero anche i nomi del presidente finlandese Stubb, il presidente ceco Pavel, la premier danese Frederiksen e il premier norvegese Støre

Il Daily Telegraph, citando fonti diplomatiche, indica cinque nomi che si starebbero valutando come possibili negoziatori Ue per confrontarsi con Vladimir Putin nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina e scrive che nella shortlist ci sarebbe anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gli altri candidati

Gli altri nomi che il giornale indica sono il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen e il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre.

La scelta

Ieri Politico aveva riportato che tra i governi europei sta prendendo piede la consapevolezza che presto potrebbe essere necessario nominare un capo negoziatore che possa avere colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin su un accordo di pace per l’Ucraina, spiegando che la questione ha assunto carattere di urgenza questa settimana dopo che l’inviato Usa Steve Witkoff si è recato in Russia per proporre a Putin un vertice a tre con Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Nelle ultime settimane, in tutta Europa si è diffuso un crescente senso di urgenza nel trovare rappresentanti che partecipino ai colloqui di pace, a causa dei timori che Donald Trump non rappresenti più gli interessi del continente”, scrive il Daily Telegraph.

Una fonte a conoscenza delle discussioni, citata dal Daily Telegraph, ha affermato che è più probabile che venga scelto un gruppo di leader, evitando così una competizione tra i Paesi per il ruolo e il rischio che singoli candidati vengano oggetto di veto.

I nomi di Stubb e Pavel

Il giornale evidenzia che Stubb si è affermato come una figura di riferimento costante negli sforzi dell’Europa a sostegno dell’Ucraina durante la fase negoziale. Il presidente finlandese ha un forte legame con Trump, grazie alla loro comune passione per il golf, ed era a Oslo in occasione dei recenti colloqui tra Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, e gli Stati Uniti. Il Telegraph aggiunge che si dice che Pavel abbia un profilo favorevole grazie al suo passato di comandante della Nato con esperienza nei negoziati tra le forze armate con i russi.

Alexander Stubb, New York, 22 settembre 2026 (AP Photo/Yuki Iwamura)

Fonti Chigi: “Lista molto fantasiosa”

In giornata è arrivata la replica di Palazzo Chigi. “Una lista molto fantasiosa”, hanno detto fonti del governo, contattate da LaPresse, commentando l’elenco di nomi pubblicato dal Telegraph. “Non sappiamo da dove esca” la lista, hanno sottolineato da Roma.