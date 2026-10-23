Tibet, sisma di magnitudo 7: almeno 16 morti e una trentina di feriti

Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito giovedì sera la regione autonoma del Tibet, in Cina. Sono almeno 16 i morti. L’ufficio stampa di Nagqu, citando funzionari del governo locale, ha reso noto che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, a seguito del crollo di almeno 339 case. Tra i feriti, 11 persone versano in gravi condizioni, mentre le altre 21 hanno riportato lesioni lievi. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), la scossa si è verificata alle 22.33 ora locale, con epicentro a 191 chilometri a est-nord-est di Nagqu, in un’area scarsamente popolata e situata ad alta quota, a oltre 300 chilometri a nord di Lhasa, la capitale del Tibet.

Salgono a 65 i feriti, crollate centinaia di abitazioni

Sono saliti a 65 i feriti nel terremoto di magnitudo 7 che ha colpito il Tibet provocando anche 16 morti. Lo riporta l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua. Il sisma ha provocato il crollo di centinaia di abitazioni nella città di Nagqu, nel nord della regione. Oltre 1.600 le persone mobilitate nelle operazioni di soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e nell’assistenza medica. Lo U.S. Geological Survey ha indicato che il terremoto si è verificato alle 22:33 ora locale, con epicentro 191 chilometri a est-nord-est di Nagqu, in un’area di alta quota scarsamente popolata del Tibet settentrionale. La profondità del terremoto è stata stimata in 18 chilometri.

Comunicazioni interrotte. Si registrano frane

Xinhua ha riferito che in alcune zone colpite dal terremoto le comunicazioni erano interrotte. Le autorità ferroviarie locali hanno adottato misure di emergenza per fermare i treni in transito nella regione. Il terremoto ha inoltre provocato frane che hanno costretto le autorità locali a chiudere un tratto dell’autostrada nazionale 317, consentendo il passaggio solo ai veicoli di emergenza, di soccorso e di supporto ufficiale mentre le squadre lavoravano per rimuovere le macerie. Nei prossimi tre giorni sono previste nevicate intermittenti nella regione colpita dal terremoto, riporta ancora Xinhua. Secondo quanto riferito dall’emittente nazionale cinese Cctv, si è trattato del più forte terremoto registrato nella regione negli ultimi 5 anni. Nagqu si trova oltre 300 chilometri a nord di Lhasa, la capitale del Tibet.