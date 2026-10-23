Scontri in Francia, pronti 70mila agenti. Il ministro Nuñez: “Saremo intransigenti”

Il ministro dell’Interno della Francia, Laurent Nuñez, ha annunciato per sabato il dispiegamento di 70mila agenti fra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale in occasione della mobilitazione contro il carovita. “Saremo assolutamente intransigenti”, ha detto il ministro, illustrando “un dispositivo di estrema importanza”. Nuñez ha affermato che “ci sono appelli al saccheggio” e ha “messo in guardia” chi è tentato a rispondere a questi appelli, parlando di un dispositivo di sicurezza “agile ed efficace”.

In tutta Francia attesi fra 400mila e 500mila manifestanti

Sabato in Francia sono attesi tra 400mila e 500mila manifestanti. È quanto risulta ai servizi di intelligence territoriali, citati da Le Parisien, che prevedono “atti di vandalismo contro edifici pubblici e simboli dello Stato”. I servizi osservano inoltre che “i commercianti stanno organizzando la propria autodifesa”. Nel frattempo il presidente Emmanuel Macron, questa mattina all’Eliseo, ha presieduto la riunione del Consiglio della Difesa a Parigi proprio in vista delle proteste in programma questo fine settimana. Per cercare di arginare le mobilitazioni, il leader di Parigi giovedì ha annunciato che nei prossimi giorni saranno autorizzate solo le proteste convocate dai sindacati. Scelta che ha suscitato molte critiche, comprese quelle della Cgt, uno dei principali sindacati transalpini.