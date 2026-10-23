Proteste in Francia, il ministro Nuñez: “Sabato dispiegati circa 70mila agenti in tutto il Paese”

Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, ha annunciato che circa 70.000 agenti delle forze dell’ordine saranno dispiegati su tutto il territorio nazionale nel tentativo di prevenire la violenza durante le proteste previste per domani, sabato 24 ottobre, provando così a evitare che si ripetano i violenti disordini della scorsa settimana. Oltre ai militari, si farà ricorso anche a elicotteri, veicoli blindati e idranti.

Le autorità hanno inoltre spiegato che il Louvre e diversi altri importanti musei parigini rimarranno chiusi per precauzione.

La scorsa settimana hanno manifestato oltre mezzo milione di persone e per domani è prevista nuovamente una massiccia affluenza, poiché dovrebbero unirsi alla protesta studenti, membri del sindacato CGT e attivisti del movimento dei “gilet gialli”, le cui manifestazioni contro le ingiustizie sociali hanno scosso la Francia nel 2018 e nel 2019. “Mostreremo tolleranza zero nei confronti dei rivoltosi, dei saccheggiatori e di chiunque commetta atti di violenza o vandalismo”, ha affermato Nuñez.