Meghan Markle, il padre indagato per pedopornografia: "Sono profondamente addolorata"

Meghan Markle si è detta “profondamente turbata” dalle accuse rivolte al padre di detenzione di immagini pedopornografiche. Il fratello della moglie del principe Harry, Thomas Markle Jr. avrebbe trovato centinaia, se non migliaia, di immagini di abusi sessuali su minori nell’ex abitazione del padre, Thomas Markle Sr., a Cebu, nelle Filippine. Markle Jr. avrebbe denunciato il ritrovamento alla polizia locale e contattato l’FBI. “L’ho sostenuto, me ne sono preso cura e l’ho aiutato per anni, ma ora basta”, ha dichiarato Markle Jr. a The Sun. “Non parlerò mai più con mio padre, a meno che non mi venga chiesto di testimoniare contro di lui”. “Sebbene la portata di quanto è stato ora scoperto sia più sconvolgente di quanto si possa immaginare, la mia più sincera speranza è che sia fatta piena giustizia e che la priorità resti la sicurezza e la protezione dei bambini innocenti”, ha dichiarato la duchessa del Sussex. All’inizio di quest’anno Thomas Markle Sr. viveva nelle Filippine quando è stato colpito da un ictus e ha subito l’amputazione della gamba sinistra. L’accaduto lo ha costretto a rientrare negli Stati Uniti.