Irene Montero attacca i politici: "Vi indignate per un cassonetto bruciato, ma ignorate i problemi della gente"

“Li fa arrabbiare moltissimo un cassonetto bruciato. Lo considerano insopportabile un sampietrino rotto. In Italia è intollerabile, una tendopoli a Madrid”. L’eurodeputata Irene Montero nel suo intervento sulle proteste in Italia e in Spagna, postato su Instagram, accusa esponenti politici di indignarsi per i beni distrutti durante i disordini ignorando problemi più gravi. “Io credo che, se chiedono il pugno duro contro i giovani che protestano, dovrebbero chiederlo anche contro gli speculatori, le banche, le grandi imprese, le aziende energetiche e i miliardari che stanno distruggendo la vita delle persone. Siete voi parte del problema”.