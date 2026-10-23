Iran, Trump: “Li abbiamo colpiti duramente e potremmo farlo ancora”

L’Iran è stato “colpito duramente, e potremmo continuare a farlo ancora un po’”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Quanto all’impatto della guerra sulle imminenti elezioni di midterm, il presidente ha affermato: “C’è un prezzo da pagare, ne ero consapevole fin dal momento in cui ho preso questa decisione, ma non possiamo permettere che l’Iran si doti di un’arma nucleare. Insomma, per certi versi forse la gente non ne è entusiasta, ma in molti, tanti grandi patrioti, ne sono davvero contenti. È una cosa che altri presidenti avrebbero dovuto fare molto tempo fa”.

Yemen, media Houthi denunciano attacco contro azienda idrica ad al-Jaw

Media Houthi riferiscono di attacchi aerei, nella notte, contro un edificio dell’ente idrico ad al-Jawf, nello Yemen settentrionale.In particolare, secondo la ricostruzione, le forze yemenite avrebbero sferrato due attacchi aerei contro un edificio dell’ente idrico nel distretto di al-Hazm, nel governatorato di al-Jawf, nello Yemen settentrionale. Lo riferisce AlJazeera.

Yemen, Ue stanzia 22,5 milioni in aiuti umanitari

La Commissione europea stanzia 22,5 milioni di euro in aiuti umanitari per lo Yemen, che si aggiungono agli 87,5 milioni di euro già destinati per il 2026, per far fronte alle conseguenze della rinnovata escalation del conflitto e ai bisogni critici di milioni di persone. La perdurante escalation militare in Yemen, sottolinea l’Esecutivo di europeo, ha causato lo sfollamento di quasi 230.000 persone nelle ultime settimane. Dopo oltre un decennio di conflitto, collasso economico e deterioramento dei servizi essenziali, 22,3 milioni di persone in Yemen necessitano di assistenza umanitaria e protezione. Circa 5,2 milioni di persone sono sfollate internamente, mentre oltre 2,2 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione acuta.