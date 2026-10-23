In arrivo il cambio dell’ora, l’Europa continua a spostare le lancette

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l’ora solare. In Italia, come nel resto dell’Europa centrale, alle 3 di notte le lancette degli orologi torneranno indietro alle 2, permettendo di dormire un’ora in più. Un appuntamento che si ripete ogni autunno e che, nonostante anni di discussioni sulla sua abolizione, continua a coinvolgere l’intera Unione europea.

Quali Paesi adottano questo sistema

I 27 Stati membri continuano ad applicare il cambio stagionale dell’ora, due volte l’anno. Attualmente nell’Ue esistono tre fusi orari standard: ora dell’Europa occidentale: Irlanda e Portogallo; ora dell’Europa centrale: 17 Stati membri situati in quest’area geografica; ora dell’Europa orientale: Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania e Romania. La regola riguarda anche numerosi Paesi europei che non fanno parte dell’Unione, tra cui Regno Unito, Norvegia e Svizzera, che seguono il calendario del cambio autunnale e primaverile.

Il sistema, tuttavia, non è adottato ovunque. L’Islanda mantiene lo stesso orario durante tutto l’anno; Russia e Bielorussia non applicano più il cambio stagionale; anche la Turchia ha scelto di mantenere permanentemente l’ora UTC+3 dal 2016. Situazioni analoghe si trovano in Armenia, Azerbaigian e Georgia. Il quadro varia quindi a seconda dell’area geografica considerata, ma all’interno dell’Ue la regola è comune a tutti i membri.

L’abolizione del cambio dell’ora

La questione è tutt’altro che nuova. Nel 2018 la Commissione europea propose di porre fine al cambio semestrale dell’ora, dopo una consultazione pubblica che aveva raccolto un’ampia partecipazione. Nel marzo 2019 il Parlamento europeo votò a favore della proposta di abolizione, inizialmente ipotizzata a partire dal 2021. La decisione, però, non divenne mai operativa: per modificare il sistema è necessario un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Ue, e proprio il confronto tra i governi degli Stati membri non ha portato a una posizione comune.

Uno dei nodi principali riguarda la scelta dell’orario da mantenere tutto l’anno. Abbandonare il cambio stagionale non significa infatti soltanto smettere di spostare le lancette, ma decidere se adottare stabilmente l’ora solare oppure quella legale. Una scelta che avrebbe conseguenze diverse a seconda della posizione geografica dei Paesi e che richiede coordinamento per evitare divergenze negli orari, nei trasporti e nelle attività economiche transfrontaliere.

La battaglia dell’eurodeputato Peter Liese

Alla vigilia del cambio d’ora torna a farsi sentire anche Peter Liese, eurodeputato del Partito popolare europeo (Ppe), da anni impegnato nella battaglia per abolire il passaggio semestrale. “Mentre i ministri dei Trasporti dormono, milioni di persone perdono il sonno”, ha dichiarato in vista della notte tra il 24 e il 25 ottobre, quando le lancette torneranno indietro di un’ora. Per tentare di sbloccare la situazione, Liese ha promosso una nuova iniziativa insieme a colleghi di diversi schieramenti politici. Una lettera indirizzata ai ministri dei Trasporti di tutti i 27 Paesi dell’Unione è sostenuta da 44 eurodeputati, provenienti da 15 Stati membri e da sei gruppi politici.

L’obiettivo è riaprire i negoziati in Consiglio, fermi da anni. Un elemento nuovo arriva dalla Commissione europea, che ha commissionato uno studio sull’impatto dell’abolizione del cambio stagionale, atteso entro la fine del 2026. La ricerca dovrebbe contribuire a rispondere a una delle richieste avanzate dagli Stati membri nel corso del confronto sulla proposta. La conclusione dell’analisi, tuttavia, non comporterà automaticamente l’abolizione del cambio d’ora: serviranno ancora le decisioni politiche e legislative necessarie.