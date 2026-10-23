Home > Esteri > Giordania, spari in una chiesa: ci sono morti e feriti

Le autorità di pubblica sicurezza della Giordania hanno reso noto che uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco all’interno di una chiesa nel governatorato di Karak, provocando diversi morti e feriti. Lo riportano i media di Amman. Al momento sarebbero in corso indagini per rintracciare i responsabili.

Al momento il bilancio è di almeno sette morti e 10 feriti. Lo riferisce l’emittente statale Al-Mamlaka, secondo cui alcuni uomini armati sarebbero scesi da un veicolo e avrebbero aperto il fuoco durante un corteo funebre partito dalla chiesa di Hamoud.

Patriarcato di Gerusalemme: “Profonda tristezza”

“È con profonda tristezza e cuori pesanti che abbiamo ricevuto questo pomeriggio la notizia dell’attacco terroristico spietato che ha preso di mira la Chiesa ortodossa greca nella città di Hammoud, Karak. Questo crimine ha causato vittime e feriti, violando la sacralità di un luogo di culto e violando il diritto umano fondamentale alla vita, alla sicurezza e alla libertà di cultare con dignità. Condanniamo questo codardo atto terroristico nei termini più fermi possibili”, si legge in una nota del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini.

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la più sentita cordoglianza alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita, ai residenti di Hammoud e a tutti i nostri fratelli e sorelle colpiti da questa grave tragedia. Offriamo anche le nostre preghiere a Dio per la pronta guarigione dei feriti, per la pazienza e il conforto che vengano concesse alle famiglie delle vittime, e per la protezione della Giordania e del suo popolo da ogni male e danno”.