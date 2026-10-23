Francia, stretta di Macron sulle proteste. Il sindacato: “Molto grave, libertà di manifestare è fondamento della democrazia”

La Cgt, Confédération générale du travail, uno dei principali sindacati della Francia, è contro Emmanuel Macron. “È una questione molto grave: la libertà di manifestare è il fondamento della democrazia”, ha detto la segretaria generale Sophie Binet, intervistata da FranceInfo, allarmata dopo che giovedì il presidente francese ha annunciato che nei prossimi giorni saranno autorizzate solo le proteste convocate dai sindacati.

L’Associazione per la difesa delle libertà costituzionali e il sindacato della magistratura hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato. Binet ha denunciato anche la decisione di diverse prefetture, in particolare a Marsiglia e Lione, di vietare gli assembramenti. “Le organizzazioni sindacali non possono avere il monopolio del diritto di manifestare”, ha affermato la leader della Cgt.

La sindacalista ha parlato di “svolta preoccupante”. “La libertà di manifestare è il fondamento di una democrazia, è ciò che distingue una democrazia da una dittatura”, ha ribadito. E ancora: “Il messaggio molto semplice che voglio trasmettere al governo è questo: se vuole annullare le manifestazioni di questo fine settimana, la soluzione c’è, basta rispondere immediatamente alle rivendicazioni”.

Il Consiglio di Difesa riunito a Parigi in vista delle nuove proteste

Intanto Macron è all’Eliseo, a Parigi, per la riunione del Consiglio di Difesa. Dal vertice si attendono ulteriori decisioni in materia di sicurezza, dopo i coprifuoco e il divieto di manifestare in cortei non convocati dai sindacati. Il presidente è stato criticato dopo l’annuncio di queste misure, che è giunto in vista della nuova giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita indetta per sabato. Secondo i servizi di intelligence territoriali, citati da Le Parisien, in tutto il Paese sono attesi tra 400mila e 500mila manifestanti e si temono saccheggi.