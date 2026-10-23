Francia, spari in strada vicino a Parigi: un morto e 4 feriti. Arrestato un sospetto

Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite (tra cui una bambina di 12 anni) in una sparatoria avvenuta a Trappes, vicino Parigi. I colpi sono stati esplosi da un veicolo e un sospettato è stato arrestato, ha riferito la polizia, aggiungendo che il movente rimane ancora da chiarire. “Tutte le risorse disponibili delle forze di sicurezza e delle autorità giudiziarie sono state pienamente mobilitate”, ha dichiarato il primo ministro francese Sébastien Lecornu, aggiungendo che “la procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato che sta monitorando la situazione”. La sparatoria è avvenuta mentre la Francia si prepara ad affrontare sabato un’altra giornata di proteste contro l’alto costo della vita.

Profonde émotion suite à l’attaque à l’arme à feu survenue à Trappes et La Verrière. Une personne est décédée. Plusieurs autres sont grièvement blessées. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu’à tous les habitants des Yvelines. Dans cette terrible épreuve, la Nation se tient à leurs côtés. Reconnaissance à nos forces de l’ordre qui ont déjà procédé à l’interpellation de l’auteur. Le parquet national antiterroriste s’est saisi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026

Macron: “Attacco terroristico razzista”

Il presidente francese Emmanuel Macron con un post su X ha espresso la sua “profonda commozione in seguito agli attacchi armati a Trappes e La Verrière”. “I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutti i residenti di Yvelines. In questa terribile prova, la Nazione è al loro fianco”, ha aggiunto. Ha poi concluso esprimendo la sua “gratitudine alle forze dell’ordine che hanno già arrestato il colpevole”.

In seguito il leader transalpino si è recato sul luogo della sparatoria. Lo ha annunciato l’Eliseo, parlando di “attacco terroristico razzista”. Il capo dello Stato intende esprimere ancora una volta “la sua solidarietà a tutti coloro che si sono mobilitati”, ha annunciato la presidenza. “Parlerà con il sindaco, i servizi di emergenza e i residenti di Trappes”.

La procura antiterrorismo indaga su aggravante razziale

Dopo la sparatoria a Trappes e La Verrière vicino Parigi la Procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico il caso e ha avviato un’indagine in flagranza per ‘omicidio’ e ‘tentati omicidi‘ in relazione a un’associazione terroristica, ‘con l’aggravante che i fatti sono stati commessi in ragione dell’appartenenza, reale o presunta, a una presunta razza, etnia, nazione o religione determinata‘. Lo riporta la stampa francese aggiungendo che è stata inoltre avviata un’indagine per ‘detenzione di armi di categoria A’ e ‘associazione a delinquere a scopo terroristico finalizzata alla preparazione di reati contro le persone’.

Anche una bambina di 12 anni tra i feriti nella sparatoria

C’è una bambina di 12 anni tra le quattro persone rimaste gravemente ferite nella sparatoria avvenuta in strada nel dipartimento francese degli Yvelines. Lo riportano i media francesi.