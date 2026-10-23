Cisgiordania, Idf sventa attacco terroristico a Hebron: uccisi 2 miliziani palestinesi. Morti 2 soldati, altri 3 feriti

È durato circa 20 minuti lo scontro a fuoco in Cisgiordania, vicino Hebron, dove l’esercito israeliano ha riferito di avere ucciso 2 uomini che avevano lanciato un attacco ferendo almeno 5 persone, alcune delle quali ora in condizioni critiche. Il Times of Israel riferisce di video che mostrano un prolungato scontro a fuoco fra gli assalitori palestinesi e i soldati dell’Idf. “Mettetevi al riparo, venite verso l’ambulanza, è blindata”, si sente gridare un medico ai soldati mentre risuonano gli spari. “Non siamo ancora riusciti a portare fuori i feriti, gli scontri a fuoco sono in corso da oltre 20 minuti”, si sente dire in un altro filmato, sempre secondo quanto riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito, gli uomini armati erano in possesso di un fucile d’assalto M16 e di una pistola. L’Idf ha riferito di aver imposto misure di chiusura in diverse città palestinesi della zona, compresa una chiusura totale di Hebron. I soccorritori hanno riferito che nell’attacco sono stati feriti 5 israeliani, 2 dei quali in condizioni critiche.

Idf: “Intervento soldati in Cisgiordania ha sventato attacco più grande”

Inserire il video in un nuovo Articolo

Il Capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, afferma che i soldati che questa mattina hanno ucciso i due uomini armati palestinesi in Cisgiordania vicino Hebron hanno sventato un attacco più grave. “Si è trattato di un attacco grave. L’intervento tempestivo delle truppe ha impedito un attacco ancora più grave e ulteriori danni ai civili e alle forze di sicurezza”, ha dichiarato durante una riunione con gli ufficiali per valutare la sparatoria. Lo riporta il Times of Israel. Zamir ha aggiunto che “nel veicolo con cui i terroristi sono giunti sul luogo dell’attacco è stata rinvenuta una grande quantità di munizioni, destinata a essere utilizzata per compiere un attacco su scala più ampia”.

Netanyahu: “Israele si prepara a blocco totale della Cisgiordania”

Dopo l’attacco avvenuto in Cisgiordania il primo ministro Benjamin Netanyahu ha reso noto di aver completato la valutazione della situazione con il Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore, il capo dello Shin Bet, il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale e il comandante del Comando Centrale. “Lodo i nostri eroici combattenti che hanno agito con determinazione e hanno sventato un grave attacco, e auguro una pronta guarigione ai nostri feriti”, ha dichiarato. Netanyahu ha fatto saper di aver dato istruzioni alle Forze di Difesa Israeliane e alle forze di sicurezza di imporre immediatamente “un cordone di sicurezza alla città di Hebron” e di “prepararsi a un blocco totale” di tutta la Cisgiordania “a partire da oggi”. “Le nostre forze stanno operando con maggiore efficacia per contrastare il terrorismo e stanno conducendo vaste ondate di arresti. Daremo la caccia ai terroristi di Hamas e ai loro emissari ovunque e in qualsiasi momento. Non avete nessun posto dove nascondervi”, ha concluso Netanyahu.

Ben-Gvir chiede smantellamento Anp dopo attacco

Il ministro della Sicurezza Nazionale, l’esponente dell’estrea destra, Itamar Ben Gvir ha chiesto lo smantellamento dell’Autorità Palestinese dopo che due uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco a un checkpoint in Cisgiordania, ferendo cinque persone, due delle quali in modo grave. “Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi. L’Autorità Palestinese deve essere smantellata e smilitarizzata, e la sua infrastruttura terroristica completamente eliminata”, ha affermato.

Smotrich: “Ordinata demolizione case abusive vicino luogo attacco”

“A seguito dell’attacco” in Cisgiordania “ho ordinato la demolizione immediata di un’ampia fila di strutture arabe abusive adiacenti al luogo dell’attacco. L’ordine sarà eseguito entro la prossima ora e proseguirà per tutto il pomeriggio”. Lo scrive su X il ministro delle Finanze di Israele Bezalel Smotrich, di estrema destra, a seguito dell’attacco di stamattina vicino Hebron.

Netanyahu: “Entreremo nei quartieri da dove provenivano i terroristi”

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che le Forza di Difesa israeliane “entreranno nei quartieri” da dove provenivano gli autori dell’azione armata a Hebron in Cisgiordania “evacueranno i residenti e andranno porta a porta a distruggere le infrastrutture terroristiche”. “Siamo pronti a un’azione su vasta scala – ha aggiunto – alcune settimane fa siamo stati avvertiti dei tentativi del nostro nemico di colpire noi, i nostri cittadini e i nostri soldati in vista delle elezioni. È quello che hanno cercato di fare qui. I soldati dell’Idf lo hanno impedito con il proprio corpo, rimanendo anche feriti. Distruggeremo le infrastrutture terroristiche e costruiremo le infrastrutture per gli insediamenti”.

Katz: “Quartiere terroristi a Hebron verrà evacuato come a Jenin”

“Il modello del campo profughi di Jenin arriva a Hebron. L’intero quartiere del clan familiare di Hebron, da cui oggi sono usciti i terroristi, verrà evacuato dai suoi abitanti e le infrastrutture terroristiche presenti nel quartiere saranno affrontate e neutralizzate. È l’unico linguaggio che il terrorismo jihadista comprende. Come a Gaza, come in Libano”, ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.