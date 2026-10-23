Attacco in Cisgiordania, il video della bodycam di un soldato israeliano a Hebron

L’Idf ha diffuso un video ripreso dalla bodycam, la telecamera montata sul casco, di un agente di sicurezza israeliano che mostra uno scontro a fuoco avvenuto nel corso di un attacco armato avvenuto stamattina in Cisgiordania, nei pressi di una postazione militare israeliana. L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato che due soldati sono rimasti uccisi nell’attacco. Sono morti anche due presunti uomini armati palestinesi. Altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate in ospedali in Israele. Nelle città palestinesi sono stati istituiti posti di blocco e chiusure. La sparatoria è avvenuta a pochi giorni dalle elezioni israeliane, in cui gli elettori decideranno il futuro di Benjamin Netanyahu come primo ministro.