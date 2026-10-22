Un finto Trump in gabbia in Iran, l’installazione in piazza a Teheran

E Teheran è andato in scena uno spettacolo piuttosto “curioso”. Un attore nei panni del presidente statunitense Donald Trump è stato collocato dietro le sbarre su una piattaforma in alto al centro della piazza, attirando l’attenzione dei passanti. Lo spettacolo organizzato dallo Stato è l’ultima trovata pubblicitaria dei falchi iraniani, in un clima di speculazioni su una possibile ripresa degli scioperi e sugli sforzi regionali per porre fine alla guerra. Durante la rappresentazione, Trump cammina e si siede a tratti nella cella.